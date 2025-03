São Paulo terá desfalques importantes em jogo-treino antes de estreia no Brasileirão

O São Paulo terá Lucas Moura, Ferraresi e Bobadilla como ausências no jogo-treino contra o São Bernardo, que acontece no sábado, dia 22 de março. A atividade será no Morumbis e fechada para a torcida.

Lucas Moura ainda não apresentou evolução significativa em seu tratamento. O jogador sofreu um trauma no joelho durante a eliminação do Tricolor para o Palmeiras e segue em recuperação no CT da Barra Funda. Dessa forma, ainda não deve estar apto para a atividade especial no fim de semana.

Além de Lucas, o São Paulo não contará com Bobadilla e Ferraresi, convocados pelo Paraguai e Venezuela nesta Data Fifa. A dupla está a mando de suas seleções desde o final de semana. Mas para a estreia do Campeonato Brasileiro, o retorno da dupla é certo. A principal preocupação é quanto a Lucas Moura mesmo.

O São Paulo estreia no Brasileirão no dia 29 de março, daqui pouco menos de dez dias. O time joga contra o Sport, no Morumbis. A expectativa é recuperar Lucas a tempo, considerando sua importância no elenco.

São Paulo pode ter retornos também

Por outro lado, o São Paulo pode receber boas notícias. O time lida com a possibilidade de retorno de Luiz Gustavo e Alan Franco. O primeiro se recuperava de uma fratura no dedo do pé, enquanto o zagueiro sofreu uma lesão no braço no último jogo. Nessa semana, ambos participaram de atividades de treinamento sem nenhuma restrição e com o restante do elenco.

O jogo-treino contra o São Bernardo será na parte da manhã de sábado, às 10h (de Brasília). O São Paulo também segue treinando normalmente no CT da Barra Funda no restante dessa semana.