Pedro Raul chega a cinco jogos sem fazer gol pelo Ceará

Depois de um início artilheiro em sua chegada ao Ceará, o atacante Pedro Raul atingiu, diante do Santos, a marca de cinco partidas consecutivas sem balançar as redes. Esse é o seu maior jejum de participações em gols na atual passagem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O jogador marcou nove gols e deu uma assistência nos dez jogos anteriores. O recorte do jejum teve início na derrota por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa. Depois, na Arena Castelão, o Alvinegrou empatou em 1 a 1 com o São Paulo. Pedro Henrique marcou para os cearenses.

Diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, o Vovô perdeu por 1 a 0. Quando o clube superou o Vitória por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, o tento foi anotado pelo zagueiro Marllon. Por fim, aconteceu o 0 a 0 contra o Santos.

continua após a publicidade

Nos cinco compromissos em questão, Pedro Raul finalizou dez vezes, sendo que três dessas conclusões foram em direção ao gol. Os dados são do aplicativo Sofascore.

Pedro Raul, do Ceará, em partida contra o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O momento de Pedro Raul coincide com o do ataque do time de Léo Condé, que fez dois gols nos últimos cinco jogos. Apesar disso, a defesa tem desempenhado um papel importante nos resultados, com um tento sofrido nos três duelos mais recentes.

continua após a publicidade

Passagem de Pedro Raul no Ceará

Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, Pedro Raul tem o pagamento de seu salário dividido entre paulistas e cearenses. Seu contrato com o time de Itaquera é válido até 2028.

➡️ Ceará segue sem vencer como visitante no Brasileirão; confira

O atacante foi decisivo na final do Campeonato Cearense deste ano, quando marcou o gol do Ceará no duelo de volta, que terminou empatado em 1 a 1. O Vovô ficou com a taça em razão da vitória por 1 a 0 na ida.

Agenda do Ceará

Pedro Raul terá nova chance de balançar as redes no sábado (17), quando o Ceará recebe o Sport na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A. O duelo terá início às 16h (de Brasília).