Com novidades, Santos está escalado para duelo contra o Corinthians

O Santos encara o Corinthians neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe tem apenas uma vitória em oito partidas pela competição. O único triunfo foi no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Peixe ganhou por 2 a 0 sob o comando de César Sampaio.

O técnico Cléber Xavier vai comandar o time pelo quarto jogo seguido e ainda não conquistou uma vitória. Empatou com o CRB pela Copa do Brasil, perdeu do Grêmio e empatou com o Ceará, pelo Brasileirão.

O time terá pela primeira vez o meia Rafael como titular. Ele fez a estreia no empate sem gols diante do Vozão, no Allianz Parque.

No Departamento Médico do clube estão: Neymar, Guilherme, João Schmidt, Diego Pituca e Aderlan.

Zé Rafael e Rollheiser treinam no CT Rei Pelé antes do duelo deste domingo (18), contra o Corinthians. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Escalações de Corinthians e Santos:

⚽ESCALAÇÃO CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Breno Bidon e José Martinez; Igor Coronado, André Carillo e Yuri Alberto.

⚽ESCALAÇÃO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Leo Godoy, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Rollheiser e Barreal; Soteldo e Tiquinho Soares.

Meninos da Vila convocados:

Na última sexta-feira (17), o atacante Deivid Washington e o lateral-direito JP Chermont foram convocados para a disputa de três amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20.

Representando o Santos, a dupla de Meninos da Vila foi chamada pelo técnico Ramon Menezes para os duelos, que acontecem a partir do dia 4 de junho, no Egito.

Deivid e Chermont se apresentam na Seleção após a partida contra o Botafogo, no dia 1 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Brasil vai jogar contra o próprio Egito, em 4 de junho. Depois, enfrenta a Arábia Saudita, dia 7, e fecha a sequência contra a Coreia do Sul, dia 10.