Seleção Brasileira de vôlei inicia treinos para Liga das Nações em Saquarema

A Seleção Brasileira de vôlei já está em Saquarema, no Rio de Janeiro, para os treinos preparatórios da Liga das Nações. A primeira fase feminina começa no dia 4 de junho, enquanto a equipe masculina estreia no dia 11, ambas no Maracanãzinho. A oposta Rosamaria e os líberos Maique e Kika deram seus depoimentos sobre a primeira semana de treinos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com muitos nomes novos no elenco convocado pelo técnico José Roberto Gumarães, Rosamaria está entre as mais experientes, ao lado de Gabi Guimarães, e comentou sobre esse novo ciclo.

— Muitas caras novas aparecendo, é um momento muito importante e interessante para a gente. A primeira etapa em casa também é uma oportunidade muito legal para a gente se conhecer como time e para ter o apoio da torcida do nosso lado. O inicio de um ciclo é sempre muito curioso e tem que ter muita paciência. Nós como as mais experientes temos que ajudar as meninas o máximo possível — comentou.

continua após a publicidade

A líbero Kika, por sua vez, teve sua primeira convocação dias antes de seu aniversário e vê a oportunidade de participar de uma competição internacional como um divisor de águas em sua carreira.

— Foi um presentão de aniversário poder estar vivenciando tudo isso, estar aprendendo com os melhores e evoluindo cada vez mais — comentou Kika.

continua após a publicidade

Rosamaria em ação pela Seleção Brasileira de vôlei na Liga das Nações (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Na Seleção masculina, o líbero Maique sabe quais são os objetivos principais da equipe e faz de tudo para alcançá-los.

— Estamos trabalhando para entregar o nosso melhor, com certeza vão ter desafios e jogos difíceis. Faz parte do nosso processo de evolução até o nosso objetivo, que é chegar nas Olimpíadas — disse o líbero.

Ausências inesperadas

Entre os 30 nomes divulgados por Zé Roberto para a Seleção feminina, algumas ausências chamaram a atenção dos fãs de vôlei no Brasil. A central Carol Silva e a líbero Natinha Araújo, que não apareceram em nenhuma lista, foram parte do elenco que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na Seleção masculina não foi diferente. Pela primeira vez em duas décadas, o levantador Bruninho e o central Lucão ficaram de fora da lista do técnico Bernardinho, que optou por iniciar o processo de renovação do elenco logo no primeiro compromisso da temporada.