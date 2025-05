Anthony Edwards já eliminou Curry, Lebron e Jokic nos playoffs da NBA

Anthony Edwards, armador do Minnesota Timberwolves, eliminou o Golden State Warriors, de Stephen Curry, na última quarta-feira (14), dos playoffs da NBA 2024/25. Não foi a primeira vez que o novato eliminou uma das principais equipes da liga e vem acumulando cada vez mais vítimas pelo caminho.

Na temporada 2023/24, o armador varreu o Phoenix Suns, liderado por Kevin Durant, por 4 a 0 na primeira rodada. Em seguida, enfrentou um desafio mais difícil contra o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, e triunfou em sete partidas. No entanto, nas finais da Conferência Oeste, Edwards e sua equipe caíram diante do Dallas Mavericks, liderado por Luka Doncic, com uma derrota por 4 a 1.

Em 2025, Lebron James foi a vítima dos Timberwolves na primeira rodada dos playoffs e mesmo liderando o Lakers em rebotes (9.0), roubos de bola (2.0) e tocos (1.8) por jogo, além de anotar uma média de 25.4 pontos e 5.6 assistências, o camisa 23 não foi pareo para o novato, que venceu a série por 4 a 1.

O segundo foi o camisa 30 do Warriors, que, mesmo lesionado e fora da partida, viu Anthony Edwards desmontar a linha defensiva de São Francisco.

Como foi o jogo cinco?

Desde o apito inicial, a partida entre Timberwolves e Warriors se manteve equilibrada, embora o time da casa tenha sustentado uma ligeira vantagem ao longo do confronto. No último quarto, o Warriors esboçou uma reação, conseguindo uma sequência de pontos que ameaçou a liderança do Timberwolves. Contudo, a pressão final não foi suficiente, e o time de Minnesota selou a vitória, eliminando o Golden State com o placar de Timberwolves 121 x 110 Warriors.