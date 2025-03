Enzo Diaz projeta estreia do São Paulo na Libertadores e revela detalhe especial

Enzo Diaz falou sobre suas expectativas quanto a estreia do São Paulo na Copa Libertadores e a curiosidade de enfrentar um velho conhecido na fase de grupos. O lateral-esquerdo, contratado nesta temporada pelo Tricolor, terá um reencontro especial com o Talleres, equipe na qual atuou entre 2019 e 2022.

Mas o que chama atenção nesse confronto é um detalhe marcante: o Talleres foi algoz do São Paulo em 2019, quando eliminou o time paulista ainda na pré-Libertadores. Na época, Enzo Diaz estava no clube argentino e chegou a enfrentar o Tricolor.

O jogador relembrou quando jogou pela primeira vez no Morumbis e destacou como a torcida do São Paulo impactou o time argentino na ocasião.

- Justamente quando eu estava no Talleres de Córdoba tive a oportunidade de jogar (no MorumBIS) em 2019. A torcida se fez sentir desde que o jogo começou. Agora tê-los ao meu favor é um plus positivo para mim e para toda a equipe - disse.

Enzo Diaz avaliou os rivais do São Paulo também. O time enfrentará o Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER) também, além do Talleres.

- É um jogo especial, digamos assim. É um rival muito complicado em seu estádio. Tenho muitos amigos lá, muita gente conhecida. São partidas lindas para se jogar, e tomara que seja um bom espetáculo para todos - destacou Enzo.

Enzo Diaz defendeu o Talleres por quase quatro anos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retrospecto de Talleres e São Paulo

O São Paulo encara o Talleres como uma das grandes dificuldades desta etapa. Falando em retrospecto, os times se encontraram seis vezes. Foram duas vitórias do Talleres, três empates e uma vitória do São Paulo. Após o sorteio, Julio Casares também reconheceu o confronto como o mais complicado desta fase.

- Lima é a viagem mais distante, mas não é algo muito preocupante. Mas quando vejo as marcas que estão lá, Libertad, Talleres... quem sabe agora não conseguimos quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba? Mas temos que entrar em qualquer grupo como se fosse o grupo da morte, com muita seriedade para fazer o máximo de pontos possíveis, porque vai trazer dividendos lá na frente - disse em entrevista à ESPN durante o sorteio.