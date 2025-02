Santos reformula programa de sócios e abre novas categorias

O novo plano do Sócio Rei do Santos foi apresentado durante a reunião do Conselho Deliberativo, que ocorreu nesta segunda-feira (17), e determinou a criação de duas novas categorias: Diamound e Santos World.

Os planos Silver, Gold e Black continuam no programa. Atualmente, são 17.183 associações. Em outubro do ano passado, o Peixe registrava 43.992 pagantes.

Com a chegada de Neymar, o time da Baixada Santista ganhou mais de 20 mil sócios em uma semana. A categoria Black, que é a mais cara e tem a primeira prioridade de compra, atingiu o limite máximo da capacidade.

O camisa 10 ajudou no crescimento de novas adesões com 21.873 no Silver, 42.942 no Gold e 5.511 no Black, gerando uma receita mensal de R$1.516.796,47. Com a reformulação, a expectativa é de aumentar o lucro mensal para R$ 2.260,369,76, com 49% de crescimento.

No começo desta semana, o clube suspendeu temporariamente o processo de novas adesões em todas as categorias alegando a necessidade de aperfeiçoar e criar novos benefícios para a torcida.

No ano passado, durante a Série B, o time Alvinegro teve um faturamento de R$20,9 milhões, representando 45% de crescimento em relação ao ano anterior.

A prioridade na compra de ingressos ocorre do plano mais caro até o mais barato. No Santos, o rating não é contabilizado. Ou seja, a presença assídua no estádio não é um critério para adquirir uma entrada no primeiro lote independente do plano. Quem pagar mais caro sempre terá o melhor benefício indo ou não aos jogos.

Torcida do Santos durante apresentacao oficial de Neymar como jogador do Santos em coletiva de imprensa realizada na Vila Belmiro. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

Valores atualizados do Sócio Rei:

SANTOS DIAMOND (prioridade 1 na compra dos ingressos: 100% de desconto na arquibancada ou cadeira)

Homem: R$ 320,00

Mulher: R$160,00

BLACK (prioridade 2 na compra de ingressos: 75% de desconto na arquibancada e 50% na cadeira)

Homem: R$ 160,00 por mês

Mulher: R$ 80,00 por mês

SANTOS WORLD (prioridade 3 na compra dos ingressos + 4 ingressos gratuitos no ano + 50% de desconto na arquibancada e 25% na cadeira)

Homem: R$ 160,00 por mês

Mulher: R$ 80,00 por mês

GOLD (prioridade 3 na compra dos ingressos : 50% de desconto na arquibancada e 25% na cadeira)

Homem: R$ 80,00 por mês

Mulher: R$ 40,00 por mês

SILVER (prioridade 4 na compra de ingressos: 50% de deconto na arquibancada)

Homem: R$ 40,00 por mês

Mulher: R$ 20,00 por mês

SANTOS MAIS POPULAR (gratuiro - prioridade 6 - não tem preferência e compra e nem direito a voto)

Obs. Todos os planos também possuem valores especiais para menores de 18 anos e possibilidade de votação na eleição presidencial do clube após três anos de associação.

