‘Foi uma negociação complexa’, afirma Rollheiser em apresentação no Santos

Com contrato assinado até o fim de 2028 pelo Santos, Benjamín Rollheiser foi apresentado oficialmente na Vila Belmiro nesta segunda-feira (17). O novo camisa 32 afirmou que o técnico Pedro Caixinha foi decisivo na escolha pelo clube da Baixada Santista.

continua após a publicidade

O nono reforço do Santos na temporada ainda disse recebeu uma ligação do comandante santista ressaltando o desejo de contar com o futebol do argentino.

O Peixe teve a concorrência do Botafogo pelo jogador, mas Rollheiser declarou que não queria atuar por um clube que não tinha definido um técnico para a temporada.

continua após a publicidade

-Foi uma negociação complicada até o último dia. Tomamos uma decisão conjunta com o empresário, família. As ligações do Pedro Martins e do Pedro Caixinha foram importantes para tomar a decisão correta. Venho para um clube com grande potencial, que quer voltar a conquistar coisas importantes. Tive a oportunidade de falar com o Ney que é um pilar para o Santos e para o futebol mundial. Ele te chamar e falar coisas, o que ele precisa é um orgulho muito grande e fator determinante para tomar a decisão.- concluiu o atleta.

O ex-jogador e ídolo do Santos Ricardo Oliveira entrega a camisa 32 para Benjamín Rollheiser (Foto: Juliana Yamaoka)

➡️ Neymar faz jogo com mais minutos em campo desde a volta ao Santos

Quem é Benjamín Rollheiser?

Uma das principais revelações do futebol sul-americano dos últimos anos, Rollheiser é um meia-atacante que chegou ao clube em definitivo junto ao Benfica, de Portugal.

continua após a publicidade

Nascido em Coronel Suárez, na Argentina, Rollheiser tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base do River Plate. Ganhou sua primeira oportunidade como profissional em 2019. Três anos depois, o meia-atacante se transferiu para o Estudiantes e deslanchou na carreira.

Na equipe de La Plata, a joia argentina assumiu a titularidade e a camisa 10, tornando-se um dos principais jogadores em atividade no país. Mostrando uma grande capacidade técnica, dinamismo, velocidade e boa finalização, Rollheiser viveu o melhor momento da carreira, somando 57 jogos, 12 gols e sete assistências.

Foi peça fundamental na conquista da Copa Argentina de 2023 e passou a chamar a atenção de clubes da Europa. Em janeiro de 2024, o meia-atacante foi vendido ao Benfica. No clube português, atuou em 27 jogos, com dois gols e uma assistência.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos