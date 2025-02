Rollheiser deseja aprender em parceria com Neymar no Santos

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (17) na Vila Belmiro, o novo jogador do Santos Benjamín Rollheiser celebrou a possível parceira com Neymar em campo.

continua após a publicidade

Uma das principais revelações do futebol sul-americano dos últimos anos, o argentino foi contratado em definitivo junto ao Benfica, de Portugal, e assinou contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2028.

- Todos sabem a classe que tem o Neymar, a importância a nível mundial. Ter ele como companheiro é um aprendizado constante. Vamos aprender muito com ele, sempre está disposto a ajudar os companheiros. Isso é uma das coisas valorosas sobre ele, a humildade que ele tem. Seguir conduzindo meu caminho. Hoje ao lado dele, que é um ídolo do futebol mundial - ressaltou no novo meia-atacante do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ ‘Foi uma negociação complexa’, afirma Rollheiser em apresentação no Santos

Rollheiser revela desejo de atuar ao lado de Neymar, que foi determinante para o fechamento da negociação com o Peixe. (Foto: Juliana Yamaoka)

Além da importância de Neymar na negociação, o argentino destacou uma ligação de Pedro Caixinha. O português fez questão de mostrar que o atleta teria condições de conquistar seu espaço no elenco.

– Tive conversa com o Pedro antes de vir. Ele me explicou o funcionamento do time, onde eu podia ser útil para o jogo do time. Meu forte sempre foi pela ponta direita ou solto mais à frente. Expliquei onde me sinto melhor, ele me falou sobre as posições. Chegamos a um acordo sobre onde ele pode me utilizar. - explicou o camisa 32.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva, o meia-atacante ainda disse que ainda sonha em vestir a camisa da Albiceleste mencionando a exposição no Alvinegro como um facilitador para a meta ser batida, já que no Benfica ele não tinha tantas oportunidades de jogar. No clube português, atuou em 27 jogos, com dois gols e uma assistência.

Nascido em Coronel Suárez, na Argentina, Rollheiser tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base do River Plate. Ganhou sua primeira oportunidade como profissional em 2019. Três anos depois, o meia-atacante se transferiu para o Estudiantes e deslanchou na carreira.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos