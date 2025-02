Veron pode ser relacionado e ganhar primeiros minutos pelo Santos

O Santos encerra nesta terça-feira (18) a preparação para o duelo contra o Noroeste, o penúltimo jogo antes do fim da primeira fase do Campeonato Paulista.

A partida será nesta quarta-feira (19), às 19h15, na Vila Belmiro. O Peixe lidera o Grupo B com 12 pontos, um de vantagem para o Guarani, a Portuguesa e o Bragantino.

No treino desta terça-feira (18), apenas os reservas fizeram atividades físicas e táticas no gramado. O atacante Gabriel Veron realizou o treino normalmente e pode ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Pedro Caixinha.

Apresentado na semana passada, o novo camisa 70 do Peixe afirmou que está recuperado de um desequilíbrio muscular. Ao chegar no time da Baixada Santista, realizou um trabalho intenso de fisioterapia.

Gabriel Veron se recuperou de um desequilíbrio muscular e já treina normalmente com o elenco do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Outra novidade pode ser o retorno de Luan Peres na zaga santista já que ele cumpriu suspensão na vitória por 3 a 1 contra o Água Santa.

Willian Bigode, Bernardo e Álvaro Barreal estão no fim do processo de transição e ficam como opção apenas para a rodada do final de semana.

O lateral Aderlan, iniciou a transição física no gramado, mas não vai jogar até pelo menos o mês de março. Ele se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O zagueiro Zé Ivaldo, que não se sentiu bem durante o jogo contra o Água Santa por causa do forte calor na cidade, trabalhou normalmente no CT Rei Pelé.

Depois do duelo contra o Noroeste, o Santos tem pelo encerramento da primeira fase do estadual a Inter de Limeira, no próximo domingo (23), em Limeira, às 18h30.