Rizek rebate críticas na web e se explica após comentário: “É apenas notícia”

Rizek rebateu o comentário feito por um torcedor sobre uma das suas participações ao vivo no canal de esportes ontem. Um usuário não gostou das falas do apresentador do sportv sobre o gramado do MetLife Stadium, palco da estreia do Palmeiras no Mundial. Na manhã deste domingo, o jornalista explicou a situação e respondeu à publicação.

continua após a publicidade

- Obrigado por dar tanta importância a mim e ao meu trabalho! Meu caro, quem falou mal do gramado foi o Abel, em entrevista coletiva, além dos jogadores do Palmeiras. Fica nervoso, não! É apenas notícia mesmo. O Mundial vai ser o maior barato! - escreveu Rizek, no X.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rizek repercutiu falas de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sobre o gramado do MetLife Stadium

Entenda a situação do gramado

No sábado, durante participação na grade da programação ao vivo do sportv, Rizek explanou uma fala dita pelo técnico Abel Ferreira, dita durante entrevista coletiva, onde o treinador direcionava críticas ao gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, estádio que vai sediar o confronto entre o Palmeiras e Porto, pelo grupo A.

continua após a publicidade

- O gramado foi algo que me preocupou um pouco. Parece que os gramados andam sempre atrás de mim - fala dita pelo treinador, no último sábado (14), sobre o estado do gramado do MetLife Stadium.

Lance!

Minutos após responder o usuário, Rizek, em outro comentário, minimizou a situação e disse não se importar com as cornetas recebidas na rede social.

- Cara, eu gosto de interagir com a galera aqui, inclusive com quem me critica. É do jogo. Tô no Twitter pra isso - escreveu.