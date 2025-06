Palpite Palmeiras x Porto – Mundial de Clubes – 15/06/2025

Palmeiras e Porto se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes neste domingo (15), às 19h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente um dos clubes mais temidos da atualidade no Brasil e um dos maiores de Portugal. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York (EUA).

Palpite Palmeiras x Porto

De um lado, o Palmeiras chega embalado por boas atuações em torneios nacionais e pela goleada recente sobre o Sporting Cristal na Libertadores. Do outro, o Porto tenta apagar a má impressão deixada na temporada europeia, que terminou sem títulos e com uma derrota contra o Riga em amistoso preparatório.



Os comandados de Abel Ferreira chegam mais confiantes para o Mundial, e apresentam maior produtividade no setor ofensivo nas rodadas mais recentes. Por isso, o Alviverde deve iniciar sua campanha somando três pontos no Grupo A.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Palmeiras

Com mais confiança e regularidade na atual temporada, o palpite Palmeiras x Porto vai para a vitória do clube brasileiro na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Palmeiras

Por disputar simultaneamente Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras escolheu não realizar amistosos antes do Mundial, poupando seu time principal.

Mesmo assim, vive grande fase na temporada, brigando na parte de cima da tabela na Série A do Brasileirão e chegou recentemente às oitavas da Copa do Brasil, após eliminar o Ceará na fase anterior.

Vale ressaltar que o Verdão pode ter alguns desfalques importantes para o duelo. Isso porque, oito jogadores retornam de compromissos com suas seleções na última data FIFA. São eles: Emiliano Martínez, Luighi, Benedetti, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Facundo Torres e Estevão.

As últimas notícias do Porto

A temporada mais recente foi decepcionante para o Porto. A equipe terminou apenas em 3º lugar no Campeonato Português, não chegou na final da Copa de Portugal e ficou fora da próxima Champions.

Nos amistosos antes do Mundial, venceu o Wydad por 1 a 0, mas logo depois sofreu uma derrota vexatória para o Riga, por 2 a 0, com gols marcados por Musah e Ankrah.

Em competição oficial, a última partida dos Dragões aconteceu no dia 17 de maio, pela Liga Portugal, quando goleou o Nacional por 3 a 0.



Onde assistir Palmeiras x Porto?

A partida entre Palmeiras e Porto terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto da TV Globo e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.