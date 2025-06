Como o Palmeiras viu gramado sair de solução para preocupação no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras encontrou, nas instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, um gramado 100% natural, milimetricamente cortado e constantemente irrigado minutos antes de cada sessão de treinamento.

continua após a publicidade

➡️‘Sabemos onde podemos chegar’: Leila comenta presssão do Palmeiras por título do Mundial

A estrutura da Universidade, que abriga pouco menos de 20 mil alunos e possui tradição em esportes como o softball, está integralmente à disposição do Palmeiras. Com os estudantes em período de férias escolares de verão, o clube tem acesso exclusivo a dois campos de treinamento, vestiário e sala de musculação durante sua preparação nos Estados Unidos.

Gramado da Universidade da Carolina do Norte, sede de treinamentos do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Além das boas condições de treino, o elenco alviverde desfrutou de uma rotina de tranquilidade pouco comum no Brasil. Com um intervalo adequado para a preparação, os jogadores puderam intercalar momentos de descanso com atividades em campo, tudo em meio ao anonimato diante do grande público local.

continua após a publicidade

Ainda assim, contaram com o apoio fiel de alguns torcedores que se deslocaram até a Carolina do Norte, na região centro-leste dos Estados Unidos — como constatado pela reportagem no período em Greensboro.

De acordo com pessoas ligadas ao departamento de futebol, o Palmeiras demonstrou plena satisfação com a sede escolhida para a competição. Além da tranquilidade proporcionada, o hotel está situado a apenas 15 minutos do centro de treinamento e do aeroporto, que servirá como ponto de partida para os deslocamentos a Nova Jersey e Miami, ambos em trajetos inferiores a duas horas.

continua após a publicidade

Gramado da Universidade da Carolina do Norte, sede de treinamentos do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Gramado em Nova Jersey preocupa Abel e jogadores

Ao desembarcar em Nova Jersey, o elenco do Palmeiras, junto com a comissão técnica, se dirigiram de forma imediata para o MetLife Stadium, onde alguns atletas realizaram reconhecimento do gramado antes do técnico Abel Ferreira conceder entrevista coletiva.

Questionado sobre as condições do palco da estreia, Abel mostrou preocupação com a troca recente de piso, que passou de sintético para natural por exigência da Fifa.

— As impressões são boas, vamos ver como o estádio vai estar amanhã. O gramado foi algo que me preocupou um pouco. Parece que os gramados sempre andam atrás de mim. Espero que seja um grande evento, espetáculo — afirmou, em tom receoso, durante entrevista coletiva na tarde do último sábado.

Já na zona mista, Raphael Veiga elogiou o palco da partida, capaz de acolher mais de 80 mil torcedores. Contudo, assim como Abel Ferreira, demonstrou apreensão quanto à fixação do gramado.

— A gente não conseguiu pisar no gramado, mas ali de fora dava pra ver que tinha alguns pedaços que foram colocados há pouco tempo. Agora se vai soltar ou não, é isso amanhã pra gente saber. Mas o gramado e o estádio no geral estão maravilhosos — explicou Veiga.

O Palmeiras estreia na competição neste domingo (15), quando enfrenta o Porto, a partir das 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em caso de vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira assumirá a liderança do grupo A, já que Inter Miami e Al Ahly empataram em 0 a 0 na partida de abertura do torneio.