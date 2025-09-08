Popó substitui Vitor Belfort contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night
Ex-campeão de boxe tem data marcada para voltar aos ringues
- Matéria
- Mais Notícias
O Spaten Fight Night segue com nova luta principal e terá o reforço do ex-campeão mundial de boxe Acelino Popó. Ele irá substituir Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva no dia 27 de setembro em São Paulo, na segunda edição da competição.
Relacionadas
- Lutas
Mike Tyson volta ao boxe e lutará contra outra lenda do esporte
Lutas05/09/2025
- Mais Esportes
Mundial de Boxe 2025: Brasil com 14 atletas em busca do ouro em Liverpool
Mais Esportes04/09/2025
- Mais Esportes
Em preparação para o Mundial, Seleção Brasileira de Boxe recebe visita de crianças do Instituto CADES
Mais Esportes18/08/2025
Popó fará 50 anos no dia 21 de setembro e promete se testar contra um dos maiores lutadores da história do MMA brasileiro. O duelo será no boxe, carro-chefe do baiano.
- Minha vida sempre foi um grande desafio. A minha vida foi literalmente uma sobrevivência em tudo. Desde os meus 23 anos venho tentando mudar a vida da minha família através do boxe. De lá para cá, falei: minha vida vai ser um desafio constante. E até hoje eu sou um desafiado. E aí veio esse convite para lutar contra Wanderlei Silva, falei: encaixa legal, dá uma luta boa. O cara foi top dos tops no Pride, UFC, e por que não testar ele no boxe? Vamos ver, quero ver se vai dar - comentou Popó, ao Fantástico da TV Globo.
Popó, ídolo do boxe revitalizado
Tido como um dos principais superpenas da história do boxe, Popó foi campeão mundial em duas categorias diferentes e é um nome bastante respeitado no mundo da nobre arte.
Nos últimos anos, ele experimentou uma renovação de sua idolatria após aceitar enfrentar Whinderson Nunes. Desde então, o brasileiro voltou à ativa e lutou contra o ex-campeão de MMA José ‘’Pelé’’ Landi-Johns, o ator Duda Nagle, e o influenciador e ex-BBB Kléber Bambam.
Rivalidade segue sem resolução
Vitor Belfort e Wanderlei Silva alimentam uma rivalidade há quase 30 anos. Tudo começou quando os dois se enfrentaram no UFC Brasil de 1998, e Belfort demoliu Silva em menos de um minuto. Os dois seguiram trajetórias diferentes, com Wanderlei virando rei no Pride FC, evento japonês, enquanto Belfort conquistou o cinturão do UFC.
Em 2012, os dois participaram do TUF, reality show do UFC em que foram treinadores. Eles iriam se enfrentar na revanche, mas Belfort sofreu uma lesão na mão. Neste ano, a revanche sairia finalmente no boxe, mas novamente Vitor foi obrigado a se retirar do combate, desta vez com uma concussão.
- Matéria
- Mais Notícias