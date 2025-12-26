Nova contratação do São Paulo chama atenção: 'Dá até medo'

O São Paulo está muito próximo de acertar mais uma contratação para a temporada de 2026, e o assunto ficou em alta nas redes sociais nos últimos dias. Depois de ano frustrante, o Tricolor Paulista se prepara para ter elenco mais robusto.

Apesar da boa temporada de Rafael, o São Paulo está muito próximo de anunciar a vinda do goleiro Carlos Coronel, que vestia a camisa do New York Red Bulls, time da MLS. O Lance! apurou que falta apenas a assinatura do contrato para tudo ficar resolvido.

Nas redes sociais, muitos torcedores avaliaram o movimento do São Paulo em trazer o goleiro do NY Bulls. Veja os comentários abaixo:

Carlos Coronel vai reforçar o São Paulo (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja reação da web com reforço do São Paulo

Entenda operação

Com contrato até o final deste ano, Coronel chega ao clube do Morumbis livre no mercado, o que não gerará custos na vinda - exatamente nos moldes de contratação que o São Paulo busca.

Rafael deve seguir no posto de titular. Com as saídas de Leandro e Jandrei renovando com o Juventude, o time entendeu que precisaria de um reserva mais experiente. Ainda existe uma dúvida quanto ao futuro de Young.

Carlos Coronel nasceu em Porto Murtinho-MS, mas desde agosto de 2023 defende a seleção do Paraguai (disputou 9 jogos). O goleiro passou por Desportivo Brasil e Paraná até chegar ao grupo Red Bull (RB Brasil, Red Bull Salzburg, Liefering e NY Red Bulls), além de uma passagem pelo Philadelphia Union. Até 2017, jogou pelas categorias de base do RB Brasil. O goleiro vai vestir a camisa do São Paulo.