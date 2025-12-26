Palmeiras: Chelsea trabalha para contratar Vitor Roque, diz TV

Um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, Vitor Roque entrou na mira do Chelsea, da Inglaterra, e deve receber propostas com a iminente abertura da janela de transferências.

Segundo informações da Sky Sports, os Blues estariam dispostos a "investir pesado" em Vitor Roque, que somou 20 gols e cinco assistências em sua temporada de estreia com a camisa do Palmeiras. A transferência, por sua vez, poderia ser a segunda grande venda do clube para o Chelsea após a negociação de Estêvão.

No fim de fevereiro, após longa novela, o Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), com contrato válido por cinco temporadas, até dezembro de 2029.

Depois de um longo jejum de gols, o atacante se transformou em pilar ofensivo da equipe de Abel Ferreira, principalmente no segundo semestre, quando passou a formar dupla de ataque com o argentino Flaco López. Dos 20 gols marcados, 16 foram anotados em partidas do Campeonato Brasileiro, competição em que o Palmeiras terminou na vice-liderança.

A diretoria do Palmeiras não pretende negociar seus principais ativos nesta janela de transferências e fará jogo duro em uma eventual saída de Vitor Roque, de acordo com apuração da reportagem do Lance!. Assim como ocorreu nos casos de Vitor Reis, negociado por valor recorde com o Manchester City, e Richard Ríos, hoje no Benfica.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, entrou na mira do Chelsea, da Inglaterra (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Vale lembrar que o Palmeiras divulgou o orçamento para a temporada 2026 em reunião realizada nos últimos dias e, da projeção de R$ 1,2 bilhão em arrecadação, cerca de R$ 400 milhões viriam da venda de jogadores.