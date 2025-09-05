menu hamburguer
Mike Tyson volta ao boxe e lutará contra outra lenda do esporte

Aos 59 anos, norte-americano enfrenta o mais leve Floyd Mayweather

Mike Tyson volta ao boxe em 2026 (Foto: Reprodução)
imagem cameraMike Tyson volta ao boxe em 2026 (Foto: Reprodução)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
16:06
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Mike Tyson anunciou luta de exibição contra Floyd Mayweather.
Tyson, com 59 anos, pesa mais de 100kg, enquanto Mayweather pesa 73kg.
Não há detalhes sobre data ou local, mas a luta será em 2024.
Será co-promovida pela Mayweather Promotion e Tyson Promotions.
Tyson disse que a luta pode prejudicar a saúde de Mayweather.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ex-campeão peso pesado do boxe e um dos maiores nomes da história da nobre arte, Mike Tyson anunciou que voltará aos ringues contra outra lenda do boxe: Floyd Mayweather.

Aos 59 anos, o norte-americano fará luta uma luta de exibição contra o também ex-campeão Mayweather que, no entanto, é muito mais leve. Enquanto Tyson pesou mais de 100kg em seu útimo combate, contra Jake Paul, Floyd pesou 73kg em seu duelo contra John Gotti III.

A confirmação foi feita pelo próprio Tyson através de suas redes sociais. Apesar do anúncio, não há detalhes ainda de data ou local, apenas que o duelo de exibição irá acontecer no ano que vem. A luta será co-promovida pelas organizações de ambos os lutadores, a Mayweather Promotion e a Tyson Promotions.

Mike Tyson e Mayweather se enfrentam no boxe (Foto: Reprodução)
Mike Tyson e Mayweather se enfrentam no boxe (Foto: Reprodução)

Duelo não altera carteis de Mike Tyson e Floyd no boxe

Por ser um duelo de exibição, a luta não irá alterar os carteis profissionais de Mike Tyson ou de Floyd Mayweather. Este último, especificamente, é muito protetor de seu cartel, uma vez que ele está invicto, tendo 50 vitórias em 50 lutas profissionais - a última oficial diante do astro do UFC Conor McGregor.

Por serem de categorias muito diferentes, o duelo caiu como uma bomba no mundo do boxe. Tyson reagiu ao anúncio, dizendo que não acredita que Floyd realmente queira lutar com ele e prometeu prejudicar a saúde do oponente, independente desta ser uma exibição.

— Esta luta é algo que nem o mundo nem eu jamais imaginamos que aconteceria ou poderia acontecer. No entanto, o boxe entrou em uma nova era de imprevisibilidade - e esta luta é a mais imprevisível possível. Ainda não consigo acreditar que Floyd queira realmente fazer isso. Vai ser prejudicial à saúde dele, mas ele quer, então está assinado e vai acontecer — declarou Tyson.

