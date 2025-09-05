Não há detalhes sobre data ou local, mas a luta será em 2024.

Ex-campeão peso pesado do boxe e um dos maiores nomes da história da nobre arte, Mike Tyson anunciou que voltará aos ringues contra outra lenda do boxe: Floyd Mayweather.

Aos 59 anos, o norte-americano fará luta uma luta de exibição contra o também ex-campeão Mayweather que, no entanto, é muito mais leve. Enquanto Tyson pesou mais de 100kg em seu útimo combate, contra Jake Paul, Floyd pesou 73kg em seu duelo contra John Gotti III.

A confirmação foi feita pelo próprio Tyson através de suas redes sociais. Apesar do anúncio, não há detalhes ainda de data ou local, apenas que o duelo de exibição irá acontecer no ano que vem. A luta será co-promovida pelas organizações de ambos os lutadores, a Mayweather Promotion e a Tyson Promotions.

Mike Tyson e Mayweather se enfrentam no boxe (Foto: Reprodução)

Duelo não altera carteis de Mike Tyson e Floyd no boxe

Por ser um duelo de exibição, a luta não irá alterar os carteis profissionais de Mike Tyson ou de Floyd Mayweather. Este último, especificamente, é muito protetor de seu cartel, uma vez que ele está invicto, tendo 50 vitórias em 50 lutas profissionais - a última oficial diante do astro do UFC Conor McGregor.

Por serem de categorias muito diferentes, o duelo caiu como uma bomba no mundo do boxe. Tyson reagiu ao anúncio, dizendo que não acredita que Floyd realmente queira lutar com ele e prometeu prejudicar a saúde do oponente, independente desta ser uma exibição.

— Esta luta é algo que nem o mundo nem eu jamais imaginamos que aconteceria ou poderia acontecer. No entanto, o boxe entrou em uma nova era de imprevisibilidade - e esta luta é a mais imprevisível possível. Ainda não consigo acreditar que Floyd queira realmente fazer isso. Vai ser prejudicial à saúde dele, mas ele quer, então está assinado e vai acontecer — declarou Tyson.