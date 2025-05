Acelino “Popó” Freitas é um dos maiores boxeadores da história do Brasil, tendo sido campeão mundial em duas categorias distintas. Após encerrar sua carreira profissional em 2017, Popó decidiu continuar atuando no universo do boxe por meio de lutas de exibição — formato que mescla esporte e entretenimento e vem ganhando popularidade no país. O Lance! relembra as lutas de Popó pós-carreira no boxe.

Relembre as lutas de Popó pós-carreira no boxe

Seu retorno aos ringues aconteceu no Fight Music Show 1, em 30 de janeiro de 2022, quando enfrentou o humorista e influenciador digital Whindersson Nunes. A luta teve regras especiais, com oito rounds de dois minutos, e terminou empatada. Apesar do placar, Popó demonstrou superioridade técnica, enquanto Whindersson surpreendeu pela coragem e resistência.

Desde então, Popó se tornou a principal estrela do evento e seguiu enfrentando diferentes adversários. No Fight Music Show 2, em 25 de setembro de 2022, nocauteou o ex-lutador de MMA José “Pelé” Landy ainda no primeiro round. Em seguida, no FMS 3, realizado em 26 de agosto de 2023, venceu Júnior Dublê com outro nocaute relâmpago logo no início da luta.

No Fight Music Show 4, em 24 de fevereiro de 2024, Popó subiu ao ringue com o ex-BBB Kleber Bambam. O desfecho foi rápido e impactante: nocaute técnico em apenas 36 segundos, em uma luta que viralizou nas redes sociais. A repercussão fez do evento um dos mais comentados do ano.

Últimos combates e planos futuros

Em 12 de outubro de 2024, no Fight Music Show 5, Popó enfrentou o argentino Jorge “El Chino” Miranda no Ginásio do Canindé, em São Paulo. Foi a primeira vez, desde sua aposentadoria profissional, que o baiano encarou um atleta da modalidade. A luta foi decidida nos pontos e terminou com vitória de Popó por decisão unânime dos juízes. Após o combate, ele anunciou que não voltaria mais a enfrentar boxeadores profissionais, mantendo seu foco apenas em lutas de exibição com foco em entretenimento.

Mesmo assim, a agenda de Popó não parou. O ex-campeão mundial já tem luta marcada para o Fight Music Show 6, em 17 de maio de 2025, contra o ator Duda Nagle. Mais uma vez, a proposta será reunir esporte, mídia e diversão, em um formato que vem consolidando a popularidade do evento no Brasil.

Essas lutas não contam para o cartel oficial de Popó, mas servem para manter o boxe em evidência, atrair novos públicos e valorizar o legado de um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Popó provou que ainda tem fôlego e técnica de sobra, mesmo longe do circuito profissional, sendo hoje referência no cenário das lutas de exibição no país.