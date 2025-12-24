Palmeiras finaliza temporada com novos líderes e dúvidas no meio-campo

O elenco do Palmeiras passou por uma ampla reformulação ao longo da temporada. Ao todo, 12 jogadores chegaram, enquanto mais de um time deixou a Academia de Futebol, em um processo liderado em conjunto pela comissão técnica e pela diretoria de futebol.

Em meio às mudanças, novos líderes surgiram no elenco. Entre eles estão o goleiro Carlos Miguel, que assumiu a titularidade após a lesão de Weverton. Piquerez, por sua vez, mesmo há mais tempo no clube, passou a exercer papel mais relevante de liderança dentro de campo e chegou a capitanear a equipe em algumas oportunidades.

O trio se junta a Gustavo Gómez, Weverton e Raphael Veiga como as principais lideranças do elenco, que perdeu, entre outras referências, o atacante Dudu no início de 2024.

Palmeiras segue com dúvidas no meio-campo

A posição de primeiro volante aparece como a principal carência do Palmeiras. Em momentos da temporada, Abel Ferreira chegou a improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na função devido ao baixo rendimento de Emiliano Martínez e Aníbal Moreno.

O segundo, inclusive, já foi negociado pela diretoria com o River Plate, em transação de 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Emiliano Martínez, por sua vez, segue no planejamento do clube para 2026 e não deve ser negociado na próxima janela.

Palmeiras irá contratar novo reforço para o meio-campo após venda de Aníbal (Foto: Divulgação / River Plate)

Agora, o Palmeiras intensifica a busca no mercado por um substituto para o argentino. O clube pretende contratar um camisa 5 "pronto", capaz de contribuir desde os primeiros jogos.