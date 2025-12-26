Retrospectiva 2025: a temporada em que o Cruzeiro voltou brigar pelo topo

Apesar do gosto amargo do último jogo da temporada, a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians, o ano de 2025 marcou a volta do Cruzeiro às brigas pelo topo, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto no torneio mata-mata. Para o próximo ano, os torcedores têm certeza que verão um ano com menos mídia e mais organização na Toca da Raposa II.

Início de ano com presentão para a Nação Azul

Logo no primeiro dia do ano, a Raposa anunciou a contratação mais midiática do Brasil: a chegada de Gabigol. O atacante chegou ao clube com contrato até o fim 2028, mas pode deixar a equipe ainda nesta janela de transferências.

Três dias depois, Pedro Lourenço promoveu a 'Apresentação Cabulosa' no Mineirão, para mais de 40 mil torcedores. Além do camisa 9, foram apresentados também o volante Christian, o lateral Fagner; o meia Eduardo, o meia-atacante Rodriguinho e o atacante Dudu.

Apresentação Cabulosa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Início da temporada do Cruzeiro foi turbulento

Depois de uma pré-temporada nos Estados Unidos que contou com um empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, o Cruzeiro teve um início de ano muito turbulento. Voltando um pouco no tempo, Fernando Diniz quase foi demitido no fim de 2024, mas por conta de uma falha de comunicação interna, permaneceu.

– Eu não tenho arrependimento do que eu faço porque eu sou sério e trato futebol com todo o carinho, com todo o amor, e a minha vida vai seguir para frente. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Mattos me chamou, falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa, assim, muito vaga. Ah, eu não posso admitir que uma pessoa me mande uma matéria numa quinta-feira, porque eu estou sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A (Rádio) Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Então eu acho um desrespeito muito grande, mas muito grande – disse após o último jogo daquela temporada.

– Eu me sinto extremamente desrespeitado porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então, para mim, é um desrespeito. Um desrespeito muito grande, muito grande, muito grande mesmo, que não teve clareza nas coisas. Então eu estou sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda, numa quinta-feira pós-Grêmio. Eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta já, porque foram vocês mesmos que começaram a divulgar. Eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou para mim e o Alexandre Mattos me falou uma conversa assim, uma conversa de muro: 'É, se não acontecer nada… então está tudo certo – complementou.

Técnico Fernando Diniz (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Entretanto, depois de apenas três partidas, uma vitória e dois empates, o comandante deixou o comando da equipe após o empate em 1 a 1 com o Betim.

Mestre da reconstrução na temporada

Poucos dias depois, o Cruzeiro trouxe o homem que mudaria os rumos do clube na temporada: Leonardo Jardim. O técnico foi anunciado no dia 4 de fevereiro. Logo em seu primeiro mês, quase perdeu seu camisa 10.

Matheus Pereira, que esperava o nascimento de seu filho Theo, queria ir para o futebol europeu. Na época, ele chegou a realizar exames para assinar contrato com o Zenit, mas desistiu na última hora e se tornou peça fundamental na Raposa em 2025.

Matheus Pereira, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em meio a um início complicado, Leonardo Jardim não conseguiu fazer o time embalar logo de cara e acabou eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, pelo América-MG, nos pênaltis.

Desempenho do Cruzeiro no Campeonato Mineiro em 2025

10 jogos 3 vitórias 4 empates 3 derrotas 13 gols marcados 11 gols sofridos

Início turbulento também no Campeonato Brasileiro

Com a eliminação precoce no Campeonato Mineiro em 22 de fevereiro, Leonardo Jardim teve quase um mês para preparar seu elenco para o Brasileirão. A estreia veio com uma vitória por 2 a 1 contra o Mirassol, sensação do torneio.

Entretanto, logo depois perdeu por 3 a 0 para o Internacional. Neste momento, Leonardo Jardim chacoalhou a Toca da Raposa II, disse a Pedrinho que faria mudanças drásticas para os jogos contra Bahia e São Paulo e, se não obtivesse resultado, deixaria o clube sem custos.

Dudu, jogador do Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Não me esqueço, na véspera do jogo do São Paulo, eu reuni os jogadores e disse: 'Temos o jogo do São Paulo e temos o jogo do Bahia. Se não mudarmos os comportamentos e se não mudarmos a atitude, eu não estou aqui a fazer nada'. E saí da reunião e encontrei o nosso presidente. Eu disse ao presidente que iria fazer umas alterações. Também se não correr bem, depois do jogo do Bahia eu vou embora e você não paga nada. Eu vou embora direto – disse o treinador em entrevista no fim da temporada.

O comandante barrou Gabigol e Dudu do time titular, sendo que o segundo decidiria poucos dias depois ir para o rival. O resultado veio, um empate fora de casa contra o Tricolor por 1 a 1, e uma vitória por 3 a 0 contra o Bahia.

Depois de uma derrota para o Red Bull Bragantino, veio o jogo que marcou a mudança de rota celeste em 2025. O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 em Uberlândia com direito a atuação de gala de Cássio. Antes do jogo, Pedro Lourenço confirmou aos torcedores que Dudu iria embora. Em seguida, a equipe ficou 16 jogos sem perder.

Campanha decepcionante na Sul-Americana

Campeonato apagado na temporada celeste, a Sul-Americana terminou para os mineiros ainda na fase de grupos. Após um empate em 1 a 1 com o Mushuc Runa no Equador, a equipe foi eliminada com duas rodadas de antecedência.

Mushuc Runa x Cruzeiro, no Olímpico de Riobamba, no Equador. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Desempenho do Cruzeiro na Sul-Americana de 2025

6 jogos 1 vitória 2 empates 3 derrotas 5 gols marcados 7 gols sofridos

Campanha de destaque no Brasileirão

Na onda da grande sequência invicta, o Cruzeiro se tornou uma das sensações do Campeonato Brasileiro e brigou pelo título até as últimas rodadas. Apesar de o título não ter vindo, no primeiro turno dois jogos foram marcantes para os cruzeirenses.

Em 4 de maio, com três meses de trabalho de Leonardo Jardim, o Cabuloso mostrou suas credenciais com uma vitória por 2 a 1 contra o Flamengo. Nesta partida, Kaio Jorge fez um golaço no primeiro tempo e Gabigol garantiu a vitória com um gol em rebote de pênalti batido por ele mesmo, nos acréscimos.

Em seguida, depois de um empate decepcionante em 0 a 0 no clássico e uma vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza, o Cruzeiro bateu o Palmeiras dentro de casa por 2 a 1. Kaio Jorge marcou os dois gols da partida.

Kaio Jorge comemora seu gol contra o Ceará(Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Entretanto, uma marca negativa do Cruzeiro em 2025 foram os pontos perdidos para equipes da parte de baixo da tabela. O time perdeu os dois jogos para o Santos, perdeu para Ceará e Vasco, e empatou com Juventude e Sport, o que complicou a briga pelo título. No fim, os mineiros garantiram o terceiro lugar e uma vaga direta na Libertadores.

Desempenho do Cruzeiro no Brasileirão em 2025

38 jogos 19 vitórias 13 empates 6 derrotas 55 gols feitos 31 gols sofridos

Cruzeiro retomou orgulho e impôs sua história na Copa do Brasil

Maior campeão do torneio, a Raposa começou a competição com facilidade, duas vitórias contra o Vila Nova. Mas nas oitavas de final, o time quase se complicou. Depois de um empate em 0 a 0 no Mineirão, o Rei de Copas venceu o CRB fora de casa por 2 a 0, mas com Cássio defendendo pênalti na reta final e o segundo gol sendo marcado no fim do jogo.

Logo em seguida, vieram talvez as partidas mais marcantes do ano. Na casa de seu maior rival, o Cruzeiro se impôs e venceu por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Matheus Pereira. Na volta, Kaio Jorge marcou duas vezes e garantiu a vaga na semifinal.

Mas na sequência, veio o momento mais duro da temporada. A Raposa foi surpreendida pelo Corinthians no Mineirão e perdeu por 1 a 0. Na Neo Química Arena, correu atrás do prejuízo e venceu por 2 a 1, levando a disputa para os pênaltis. Mas Gabigol, herói da conquista do Flamengo em 2024, errou a penalidade que poderia levar a equipe para a final. Na sequência, Walace desperdiçou sua cobrança e decretou a eliminação celeste.

Gabigol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazetta Press)

Desempenho do Cruzeiro na Copa do Brasil em 2025

8 jogos 6 vitórias 1 empates 1 derrotas 13 gols feitos 2 gols sofridos

Mudança de rota no Cruzeiro para 2026

Apesar dos esforços da diretoria celeste, Leonardo Jardim anunciou sua saída do Cruzeiro no dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil. O técnico alegou questões pessoais para a tomada da decisão.

– Esses momentos não são fáceis, mas temos que ser racionais. Quando vim para o Cruzeiro, passei 45 dias com viagens, minha esposa no hospital. Quando ela saiu, vim para o Cruzeiro. Estou dentro do projeto para dar meu melhor, não pelo salário. Foi nesse convite do Pedrinho que dediquei 100%. Ainda bem, nosso contrato era até 2025, final. Havia possibilidade de sair, acionei uma cláusula e não renovar para 2026. Por motivos que são muito pessoais – disse o técnico.

– O desgaste que tive este ano, no lado pessoal e profissional. Alguns profissionais me alertaram, para me preservar. Não é a primeira vez que faço isso, parei depois do Monaco também. O trabalho de treinador não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser a 200%. Não consigo dar esses 100% agora, no próximo ano. Vou tirar meu time de campo. Mas com certeza que tenho uma gratidão grande por trabalhar no Cruzeiro. Os torcedores fantásticos, o apoio do Pedrinho – complementou Leonardo Jardim.

Pedro Lourenço e Leonardo Jardim (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

No dia seguinte, a Raposa chego a um acordo com o treinador Tite, que estava sem trabalhar desde sua passagem pelo Flamengo. Em sua chegada, o técnico fez apenas um pedido a Pedro Lourenço.

— Técnico multicampeão, do tamanho do Cruzeiro. Um cara grande. É o que nós esperávamos. Estamos felizes que deu certo. Ele está igual a um menino, entusiasmado. Tem umas ideias muito bacanas. Estamos muito tranquilos que vamos fazer um grande trabalho. Trabalhar muito ano que vem para conseguirmos coisas boas – comentou Pedro Lourenço.

— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou Pedro Lourenço, que desconversou sobre Gabigol

Pedrinho e Pedro Junio com Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)