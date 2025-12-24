A Federação Paulista de Futebol (FPF) e a casa de apostas Rivalo firmaram um acordo que se diz histórico. A marca adquiriu um pacote que inclui placas de jogos no Paulistão A1, naming rights do Paulistão A2, do Paulistão A3, do Paulistão A4 e da Copa Paulista. De acordo com a entidade, trata-se do maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro. Mas não para aí.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na Série A1, o Capivariano vai ter sua logomarca na camisa, mas 45 dos 48 times da A2 à Copa Paulista do ano que vem também a terão. Serão, desta forma, 46 equipes contempladas. De acordo com a federação, a companhia será a maior patrocinadora do futebol brasileiro.

Também de acordo com a FPF, a Rivalo vai patrocinar o Programa de Integridade da federação, cujo objetivo é o combate à manipulação de resultados no Brasil.

continua após a publicidade

- Este projeto irá redefinir o conceito de patrocínio esportivo no Brasil. Além de inovador, o acordo com a Rivalo potencializa pilares estratégicos do futebol paulista - afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. E completa:

- É um modelo único e inédito. Jamais uma marca patrocinou, ao mesmo tempo, 46 clubes e cinco competições. Isso representará uma receita extra aos clubes em um conceito inovador e inédito, com potencial de crescimento para as próximas temporadas - completou.

continua após a publicidade

Do lado da companhia, a parceria com o futebol paulista foi exaltada.

- O futebol paulista é uma das bases do futebol brasileiro. É onde surgem muitos talentos, histórias e paixões que depois ganham o mundo - destaca Daniel Eskinazi, diretor-geral da Rivalo. E emenda:

- Ao apoiar essa estrutura, da base ao topo da pirâmide, a Rivalo assume um compromisso sem precedentes com o desenvolvimento do esporte, de forma ampla, responsável e sustentável.