menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Federação Paulista anuncia 'maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro'

FPF celebra acordo que considera histórico no futebol nacional

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/12/2025
15:02
Presidentes dos clubes em reunião com a FPF (Foto: Divulgação/FPF)
imagem cameraClubes de diferentes divisões são agraciados com o patrocínio
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e a casa de apostas Rivalo firmaram um acordo que se diz histórico. A marca adquiriu um pacote que inclui placas de jogos no Paulistão A1, naming rights do Paulistão A2, do Paulistão A3, do Paulistão A4 e da Copa Paulista. De acordo com a entidade, trata-se do maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro. Mas não para aí.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na Série A1, o Capivariano vai ter sua logomarca na camisa, mas 45 dos 48 times da A2 à Copa Paulista do ano que vem também a terão. Serão, desta forma, 46 equipes contempladas. De acordo com a federação, a companhia será a maior patrocinadora do futebol brasileiro.

Também de acordo com a FPF, a Rivalo vai patrocinar o Programa de Integridade da federação, cujo objetivo é o combate à manipulação de resultados no Brasil.

continua após a publicidade

- Este projeto irá redefinir o conceito de patrocínio esportivo no Brasil. Além de inovador, o acordo com a Rivalo potencializa pilares estratégicos do futebol paulista - afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. E completa:

- É um modelo único e inédito. Jamais uma marca patrocinou, ao mesmo tempo, 46 clubes e cinco competições. Isso representará uma receita extra aos clubes em um conceito inovador e inédito, com potencial de crescimento para as próximas temporadas - completou.

continua após a publicidade

Do lado da companhia, a parceria com o futebol paulista foi exaltada.

- O futebol paulista é uma das bases do futebol brasileiro. É onde surgem muitos talentos, histórias e paixões que depois ganham o mundo - destaca Daniel Eskinazi, diretor-geral da Rivalo. E emenda:

- Ao apoiar essa estrutura, da base ao topo da pirâmide, a Rivalo assume um compromisso sem precedentes com o desenvolvimento do esporte, de forma ampla, responsável e sustentável.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)
Federação Paulista anuncia 'maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro' (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias