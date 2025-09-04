menu hamburguer
Mundial de Boxe 2025: Brasil com 14 atletas em busca do ouro em Liverpool

Liverpool sediará o torneio que contará com 14 brasileiros em busca de medalhas

Chegada dos atletas brasileiros no Mundial de Boxe Liverpool 2025 (Foto: Reprodução/CBBoxe)
imagem cameraChegada dos atletas brasileiros no Mundial de Boxe Liverpool 2025 (Foto: Reprodução/CBBoxe)
Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/09/2025
14:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mundial de Boxe Liverpool de 2025 começa nesta quinta-feira (04) e segue até o dia 14 de setembro, na cidade de Liverpool, Inglaterra. A competição contará com 20 categorias, sendo 10 femininas e 10 masculinas. O Brasil será representado por 14 atletas, com sete pugilistas em cada gênero.

Estreias e Destaques Brasileiros

Nove brasileiros chegam como cabeças de chave, um reflexo dos bons resultados obtidos nas etapas da Copa do Mundo. Essa vantagem permite que eles pulem a primeira rodada, disputando uma rodada a menos que os demais competidores.

Dois atletas brasileiros já sobem ao ringue nesta quinta-feira (04): Michael Douglas, o "Parazinho", que fará sua estreia na categoria até 55kg pela manhã, e Bárbara Santos, a "Bynha", que competirá na categoria feminina até 80kg na sessão noturna.

Parazinho conquistou 12 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 (Foto: Wander Roberto/COB)
Formato da Competição e Caminho para as Medalhas

O Mundial será disputado em um formato eliminatório. Os duelos foram definidos por sorteio na véspera do primeiro dia de combates.

Na fase preliminar, cada atleta precisará de duas a quatro lutas para avançar até a semifinal, dependendo do número de participantes em sua categoria. Os vencedores das semifinais disputam a medalha de ouro, enquanto os perdedores garantem automaticamente a medalha de bronze.

Os critérios para determinar o vencedor de cada luta, em ordem de importância, são: número de golpes acertados, superioridade técnica e tática, e competitividade.

Confira a lista completa de atletas brasileiros e suas estreias:

Masculino

  • Michael Douglas (55kg)
  • Luiz Gabriel Oliveira (60kg)
  • Yuri Falcão (65kg)
  • Kaian Reis (70kg)
  • Wanderley Pereira (80kg)
  • Isaías Filho (90kg)
  • Joel Silva (+90kg)

Feminino

  1. Caroline Almeida (51kg)
  2. Tatiane Chagas (54kg)
  3. Jucielen Romeu (57kg)
  4. Rebeca Lima (60kg)
  5. Beatriz Soares (65kg)
  6. Bárbara Santos (70kg)
  7. Viviane Pereira (+75kg)

Estreias Detalhadas dos Brasileiros

Feminino

  1. Caroline Almeida (51kg) x Brooky Neely (Escócia) - Rodada de 32
  2. Tatiana Chagas (54kg) x Tatjana Obermeier (Alemanha) - Oitavas de final
  3. Jucielen Romeu (57kg) x Jaismine Lamboria (Índia) ou Daria-Olha Hutarina (Ucrânia) - Oitavas de final
  4. Rebeca Lima (60kg) x Ragad Al-Naimi (Arábia Saudita) ou Riza Pasuit (Filipinas) - Oitavas de final
  5. Beatriz Soares (65kg) x Kang Sukyung (Coreia do Sul) - 1ª rodada
  6. Bárbara Santos (70kg) x Patricia Mbata (Nigéria) - 1ª rodada

Masculino

  1. Michael Douglas (55kg) x Pawan Bartwal (Índia) - Rodada de 64
  2. Luiz Gabriel Oliveira (60kg) x Ramon Ordonez (EUA) ou Kevin Dávila (México) - Rodada de 32
  3. Yuri Falcão (65kg) x Zaur Gahramanov (Azerbaijão) ou Denis Bril (Alemanha) - Rodada de 32
  4. Kaian Reis (70kg) x Bayramdurdy Nurmuhammedov (Turcomenistão) ou Abel Alvarez (México) - Rodada de 32
  5. Wanderley Pereira (80kg) x Kaan Aykutsun (Turquia) ou Omurbek Bekzhigit Uulu (Quirguistão) - Rodada de 32
  6. Isaías Filho (90kg) x Bogdan Tolmachov (Ucrânia) ou Soheb Bouafia (França) - Oitavas de final
  7. Joel Silva (+90kg) x Dylan Rajic (Bósnia e Herzegovina) - Rodada de 32

