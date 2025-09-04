Mundial de Boxe 2025: Brasil com 14 atletas em busca do ouro em Liverpool
Liverpool sediará o torneio que contará com 14 brasileiros em busca de medalhas
O Mundial de Boxe Liverpool de 2025 começa nesta quinta-feira (04) e segue até o dia 14 de setembro, na cidade de Liverpool, Inglaterra. A competição contará com 20 categorias, sendo 10 femininas e 10 masculinas. O Brasil será representado por 14 atletas, com sete pugilistas em cada gênero.
Estreias e Destaques Brasileiros
Nove brasileiros chegam como cabeças de chave, um reflexo dos bons resultados obtidos nas etapas da Copa do Mundo. Essa vantagem permite que eles pulem a primeira rodada, disputando uma rodada a menos que os demais competidores.
Dois atletas brasileiros já sobem ao ringue nesta quinta-feira (04): Michael Douglas, o "Parazinho", que fará sua estreia na categoria até 55kg pela manhã, e Bárbara Santos, a "Bynha", que competirá na categoria feminina até 80kg na sessão noturna.
Formato da Competição e Caminho para as Medalhas
O Mundial será disputado em um formato eliminatório. Os duelos foram definidos por sorteio na véspera do primeiro dia de combates.
Na fase preliminar, cada atleta precisará de duas a quatro lutas para avançar até a semifinal, dependendo do número de participantes em sua categoria. Os vencedores das semifinais disputam a medalha de ouro, enquanto os perdedores garantem automaticamente a medalha de bronze.
Os critérios para determinar o vencedor de cada luta, em ordem de importância, são: número de golpes acertados, superioridade técnica e tática, e competitividade.
Confira a lista completa de atletas brasileiros e suas estreias:
Masculino
- Michael Douglas (55kg)
- Luiz Gabriel Oliveira (60kg)
- Yuri Falcão (65kg)
- Kaian Reis (70kg)
- Wanderley Pereira (80kg)
- Isaías Filho (90kg)
- Joel Silva (+90kg)
Feminino
- Caroline Almeida (51kg)
- Tatiane Chagas (54kg)
- Jucielen Romeu (57kg)
- Rebeca Lima (60kg)
- Beatriz Soares (65kg)
- Bárbara Santos (70kg)
- Viviane Pereira (+75kg)
Estreias Detalhadas dos Brasileiros
Feminino
- Caroline Almeida (51kg) x Brooky Neely (Escócia) - Rodada de 32
- Tatiana Chagas (54kg) x Tatjana Obermeier (Alemanha) - Oitavas de final
- Jucielen Romeu (57kg) x Jaismine Lamboria (Índia) ou Daria-Olha Hutarina (Ucrânia) - Oitavas de final
- Rebeca Lima (60kg) x Ragad Al-Naimi (Arábia Saudita) ou Riza Pasuit (Filipinas) - Oitavas de final
- Beatriz Soares (65kg) x Kang Sukyung (Coreia do Sul) - 1ª rodada
- Bárbara Santos (70kg) x Patricia Mbata (Nigéria) - 1ª rodada
Masculino
- Michael Douglas (55kg) x Pawan Bartwal (Índia) - Rodada de 64
- Luiz Gabriel Oliveira (60kg) x Ramon Ordonez (EUA) ou Kevin Dávila (México) - Rodada de 32
- Yuri Falcão (65kg) x Zaur Gahramanov (Azerbaijão) ou Denis Bril (Alemanha) - Rodada de 32
- Kaian Reis (70kg) x Bayramdurdy Nurmuhammedov (Turcomenistão) ou Abel Alvarez (México) - Rodada de 32
- Wanderley Pereira (80kg) x Kaan Aykutsun (Turquia) ou Omurbek Bekzhigit Uulu (Quirguistão) - Rodada de 32
- Isaías Filho (90kg) x Bogdan Tolmachov (Ucrânia) ou Soheb Bouafia (França) - Oitavas de final
- Joel Silva (+90kg) x Dylan Rajic (Bósnia e Herzegovina) - Rodada de 32
