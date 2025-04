Oscar Piastri quebrou um longo jejum da Austrália ao vencer o GP da Arábia Saudita no último domingo (20). O piloto se tornou o primeiro australiano em 15 anos a liderar o campeonato de pilotos da Fórmula 1 — feito que não ocorria desde Mark Webber, em 2010.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, Piastri alcançou sua terceira vitória na atual temporada em apenas cinco corridas disputadas. Curiosamente, seu antecessor na liderança e compatriota, Mark Webber, é quem gerencia sua carreira desde 2019. Webber deixou a F1 ao fim de 2013. O Lance! compara o início da trajetória de ambos na categoria.

Trajetória de Webber

Mark Webber correu pela Red Bull na Fórmula 1 (Foto: AFP)

Mark Webber, um dos principais nomes do automobilismo australiano, estreou na Fórmula 1 em 2002 pela Minardi e se destacou na Red Bull, onde conquistou 9 vitórias e 42 pódios. Seu melhor desempenho no campeonato foi o 3º lugar, posição que alcançou em três temporadas. Após se aposentar da F1 em 2013, foi campeão do Mundial de Endurance em 2015 com a Porsche. Hoje, atua como comentarista e mentor de jovens pilotos — incluindo Piastri.

continua após a publicidade

Piastri na Fórmula 1

Oscar Piastri é um dos grandes talentos da nova geração. Campeão da F3 e da F2 em anos consecutivos, chegou à McLaren cercado de expectativas — e correspondeu. Estreando em 2023, chamou atenção rapidamente por sua habilidade, consistência e maturidade. Em apenas três temporadas, já acumula 5 vitórias, 14 pódios, 2 poles e um hat-trick (pole, vitória e volta mais rápida no mesmo GP).

Oscar Piastri celebra vitória no GP da Arábia Saudita, em Jeddah (Foto: Giuseppe Cacacce / AFP)

Webber x Piastri: os primeiros anos

O início de carreira de Oscar Piastri foi mais impactante do que o de Mark Webber. Correndo pela McLaren, Piastri venceu 5 GPs entre 2023 e 2025, somou 14 pódios e conquistou 2 poles. Já Webber, nesse mesmo período de carreira, ainda não havia vencido corridas.

continua após a publicidade

No entanto, o contexto precisa ser considerado: o sistema de pontuação era diferente — Webber competia sob o antigo regulamento, com apenas 10 pontos para o vencedor e, em algumas temporadas, sem pontuação até o 8º colocado. Além disso, iniciou sua trajetória por equipes do fim do pelotão, como Minardi e Jaguar, com carros pouco competitivos. Piastri, por outro lado, estreou por uma McLaren em crescimento, já competitiva em 2024 e 2025, o que favoreceu seus resultados.

➡️ Hugo Calderano acredita que título mundial ainda não é auge da carreira

Em um comparativo direto, Piastri teve um começo mais rápido e expressivo. Webber construiu sua relevância com consistência e longevidade. Dois talentos da Austrália, com estilos e caminhos diferentes — mas com algo em comum: ambos deixaram sua marca na elite do automobilismo.

Veja os números de Piastri e Webber