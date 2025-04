Durante o fim de semana do GP da Arábia Saudita, em Jeddah, Max Verstappen foi questionado sobre o desempenho de Oscar Piastri e a influência de Mark Webber, ex-piloto e empresário do australiano. O holandês fez um paralelo com sua própria trajetória, destacando o papel de Jos Verstappen, seu pai, em sua formação como piloto.

— Acho que com Mark ao seu lado, ele o está ajudando muito. Isso é ótimo. As pessoas aprendem com suas próprias carreiras — foi o que aconteceu comigo e meu pai, e agora Mark está aconselhando Oscar — comentou o atual tetracampeão da Fórmula 1.

Verstappen também fez elogios à postura de Piastri na pista, destacando sua consistência e maturidade:

— O ano passado foi seu segundo ano. Agora, em seu terceiro, ele é muito sólido. Tem uma abordagem calma, e eu gosto disso. Ele se entrega quando precisa, quase não comete erros — e é disso que você precisa quando quer lutar por um campeonato — afirmou.

'Piastri está usando seu talento' diz Verstappen

Por fim, o holandês destacou que, apesar da mentoria de Webber, o talento de Piastri tem sido determinante:

— No fim das contas, Oscar está usando seu talento, e é ótimo ver isso — disse.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Arábia Saudita, o próximo compromisso das equipes é o GP de Miami, entre os dias 2 e 4 de maio. Desta vez, a Fórmula 1 volta para os Estados Unidos pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 17h (de Brasília), no domingo (13). A sexta etapa contará também com a segunda corrida sprint do ano.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.