Red Bull descarta direito de revisão sobre punição de Verstappen

A Red Bull confirmou que descartou qualquer possibilidade de pedir direito de revisão sobre a punição recebida pelo neerlandês tetracampeão mundial Max Verstappen durante o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, disputado no último domingo. O piloto largou da pole-position, mas terminou a prova na segunda colocação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Verstappen ganhou uma sanção de 5s por sair da pista e levar vantagem na largada, em duelo contra o australiano Oscar Piastri. Tanto Verstappen quanto a Red Bull decidiram não ceder a posição de volta ao piloto da McLaren, o que fez com que os comissários analisassem o incidente e punissem Max, o que aconteceu durante o único pit-stop do piloto.

Chefe de equipe, Christian Horner discordou da punição e chegou a levar um print impresso da câmera onboard do carro de Verstappen para argumentar que o neerlandês estava à frente de Piastri na disputa.

continua após a publicidade

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

— Não cedemos a posição porque não acreditávamos que ele tivesse feito algo errado. Dá para ver claramente no ápice da curva que Max está bem à frente. As regras de disputa foram discutidas anteriormente, foi uma decisão muito dura — disse Horner após a corrida.

— Se tivéssemos desistido, a questão é que também ficaríamos no ar sujo e correríamos risco com o George (Russell), então a melhor coisa a fazer, naquele momento, era receber a punição, abaixar a cabeça e continuar — completou o chefe.

continua após a publicidade

➡️ Filme, música e mais: veja curiosidades do campeão mundial Hugo Calderano

As equipes tem até 96 horas após a corrida para lançar uma petição. Um exemplo foi a McLaren no GP dos Estados Unidos de 2024, quando Lando Norris foi punido por um incidente parecido em disputa contra Verstappen. Porém, a FIA rejeitou o pedido da equipe.

Max Verstappen após classificação no GP da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

A Fórmula 1 volta de 2 a 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos. Verstappen é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 87 pontos. 12 a menos que Piastri, que assumiu a liderança com a vitória na Arábia Saudita.