Cruzeiro apresenta Bárbara Fonseca como nova diretora do futebol feminino

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 16:05 • Belo Horizonte

Nesta quarta-feira (10), o Cruzeiro oficializou Bárbara Fonseca como nova diretora de futebol feminino do clube. A gestora chega para ocupar a vaga deixada por Kin Saito , que pediu para deixar a direção no fim de setembro por questões pessoais.

O futebol feminino da Raposa voltou a ser assunto na mídia após o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, afirmar que montará um "time razoável" para 2025, sem grandes investimentos.

Questionada a respeito da declaração do empresário, Bárbara afirmou que o objetivo é honrar com todos os compromissos do clube, sem prejuízos e com um crescimento orgânico.

- Não há espaço para não falar em crecimento, só que a gente vai crescer de acordo com o que é sustentável, para que depois a gente não se depare com a dificuldade de honrar compromisso e de fato começar a ter prejuízos no processo que a gente vem em franco crescimento - informou a nova diretora.

Renovação de jogadoras

Em julho deste ano, o Cruzeiro anunciou a renovação do contrato da atacante Byanca Brasil até o fim de 2028. A atleta se tornou referência no time mineiro e um dos principais nomes da equipe.

A zagueira Vitória Calhau também teve o contrato renovado até 2028. Ambas foram convocadas para a Seleção Brasileira.

Bárbara citou a renovação das atletas como um compromisso em seguir investindo e valorizando a modalidade.