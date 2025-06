O Al Ain venceu o Wydad Casablanca por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), no Audi Field, em Washington, pela última rodada do Grupo G do Mundal de Clubes. Os gols da vitória da equipe dos Emirados Árabes foram marcados por Laba, de pênalti, Kaku. Mailula descontou os rivais.

Mesmo com o resultado o Al Ain está eliminado do Mundial de Clubes, assim como o Wydad Casablanca. Manchester City e Juventus conquistaram a vaga na próxima fase da competição. Os ingleses golearam os italianos por 5 a 2, no Camping World Stadium, em Orlando.

Saiba como foi a vitória do Al Ain sobre o Wydad Casablanca

Apesar da ausência de chances de classificação, a partida valia US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) em premiação oferecida pela FIFA ao vencedor do confronto entre os eliminados. Motivado pelo prêmio, o Al Ain levou a melhor e encerrou sua participação no torneio com uma vitória.

O jogo começou em ritmo intenso, e logo aos quatro minutos o Wydad Casablanca abriu o placar. Após bela enfiada de bola de Nordin Amrabat, Mohamed Moufid avançou pela direita e cruzou na medida para Cassius Mailula, que dominou e finalizou com firmeza para marcar.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, Adis Jašić foi derrubado por Boucheta dentro da área. Inicialmente, o árbitro canadense Drew Fischer mandou o jogo seguir, mas após revisão do VAR, assinalou o pênalti. Mailula empatou a partida. No segundo tempo, Kaku marcou o gol da vitória.

