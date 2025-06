A última prova da Maratona do Rio, neste domingo, foi de pura emoção para Marcinho. Aos 50 anos, o maratonista carioca cruzou a linha de chegada no Aterro do Flamengo com o sentimento de quem venceu muito mais do que os 42km de percurso. Depois de enfrentar uma depressão esportiva e uma grave lesão no pé, ele reviveu o espírito aguerrido que marcou sua trajetória no atletismo.

Marcinho durante o XTERRA (acervo pessoal)

➡️ Aos 50 anos, atleta quer encarar de novo a Maratona do Rio com ‘alegria nas pernas’

Os metros finais foram um verdadeiro teste de resistência física e mental para o maratonista. O corpo já esgotado pedia para parar, mas o coração insistia em continuar.

— Cara, os últimos metros são bem desafiadores, né? Porque é uma luta pra você querer chegar. Você já tá cansado, e os últimos metros parecem que ficam ainda mais longos. Você só pensa em chegar… Depois que chega, você desaba de cansaço. São 42km e 195 metros… e esses 195 metros não chegam nunca! Mas foi bom, muito bom —

Durante a prova, Marcinho ainda tentou um ritmo mais forte, mas precisou ajustar a passada para garantir que completaria a distância.

— Teve uma hora que eu dei uma corrida lá, mas depois eu vi que precisava segurar pra conseguir chegar bem. Não cheguei dentro do tempo que eu tinha me proposto, que era 2h40, mas terminei 15 minutos acima. Foi bom pra caramba! Fiquei feliz e deixei meus amigos felizes também — comemorou Marcinho.

Diferente de outros tempos, o foco de Marcinho hoje não é mais disputar pódios. Ex-atleta profissional com boa colocação em outra edição da prova, ele agora corre por uma motivação maior: inspirar.

— Na verdade, eu já fui um atleta profissional, já fui bem colocado aqui. Hoje em dia o foco é outro. Quero ter alegria nas pernas, de chegar e passar pra todo mundo que todo mundo pode. Todo mundo pode conseguir as coisas, todo mundo pode correr uma maratona. Mas tem que entregar e executar. Focar no treinamento, treinar sério pra conseguir chegar bem —

E quem pensa que a história termina por aqui se engana. Marcinho já projeta os próximos passos e mira um novo desafio para 2026: voltar à Maratona do Rio e, desta vez, buscar a meta de tempo que ficou para trás nesta edição.

Marcinho durante a Maratona do Rio (Foto: Divulgação)

— Pretendo fazer a Maratona do Rio de novo no ano que vem e buscar minha meta. Vou estar com mais idade, mas vou correr atrás do meu objetivo. Alegria nas pernas sempre! Não pode deixar de ter alegria nas pernas na corrida — completou o maratonista, com o sorriso de quem ainda tem muita estrada pela frente.