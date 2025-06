Mesmo em uma noite fria em São Paulo, o treino começa às 20h30. Algumas "atletas" chegam antes, outras um pouco depois. A presença, no entanto, é quase garantida, mesmo com rotinas corridas. Para elas, o futebol é compromisso.

continua após a publicidade

Iniciativas voltadas ao fomento do futebol feminino amador se espalham por diferentes bairros da capital paulista. Em treinos, nas tradicionais “peladas” ou em campeonatos, as mulheres encontram no futebol espaços de socialização e prática esportiva.

Também há uma tendência crescente por esportes relacionados, como o futevôlei e o crossfut — mistura de funcional com fundamentos do futebol —, que vêm ganhando adeptas.

continua após a publicidade

Joga Miga

O Lance! visitou (e participou de) uma atividade da turma intermediária do Joga Miga, iniciativa sem fins lucrativos voltada à promoção da modalidade. Com atuação em várias cidades do Brasil, a edição escolhida ocorreu na Nossa Arena, localizada no bairro da Pompéia, zona oeste da capital. O espaço é uma arena poliesportiva e exibe o título de "casa do futebol feminino", por ter quadras de areia e society exclusivas para elas.

A proposta varia conforme o grupo: é possível apenas jogar ou participar de treinos. Os treinos abordam fundamentos básicos e são voltados inclusive para quem nunca teve contato com o esporte. Já os níveis intermediário e avançado reúnem jogadoras com alguma experiência prévia.

continua após a publicidade

Uma das veteranas (e liderança) da iniciativa é a arquiteta paraense Lívia Mesquita, de 33 anos. Ela mantém uma rotina de jogar futebol de duas a três vezes por semana.

— Eu sempre joguei, desde criança, mas nunca treinei. Minha mãe não deixava que eu treinasse, fui uma das crianças impedidas porque era ‘coisa de menino’, mas sempre joguei no meio deles. Quando me mudei para São Paulo, em 2019, conheci o Joga Miga e comecei a treinar de fato. — relembra.

Distante da terra natal, Lívia encontrou no esporte uma rede de apoio, reconexão com a infância e benefícios para a saúde. De quebra, aprimorou sua técnica e hoje “finaliza de perna direita e esquerda”, como conta, orgulhosa.

Joga Miga - Pelado Real

Unidades em São Paulo: Pompéia, Mooca e Morumbi

Dias e horários variam de acordo com a unidade

Mensalidades de R$ 85 a 120. Aceita Wellhub (Gympass) a partir do plano Silver+

Mais informações: @jogamiga nas redes sociais

➡️ Na França, Marta fala sobre expectativa para Copa feminina no Brasil

Pelado Real

O futebol sempre esteve presente na vida da psicóloga Júlia Corrêa, de 38 anos. Da escola à faculdade, e depois conciliado com a vida profissional, ela só parou quando teve seus dois filhos.

— A volta foi bem tranquila. Eu fiquei com medo de me machucar, por estar bem sedentária, mas é super gostoso e é um momento meu. Eles ficam com o pai e eu com minhas amigas — compartilha.

No Pelado Real, encontrou um retorno seguro, com atenção e orientação. Fundado em 2011, o projeto oferece atividades para meninas a partir de 6 anos e também para mulheres adultas.

— É um momento leve, divertido, mas não é só bagunça, e sim querer melhorar. Me impulsionou a ter mais atividade física em outros momentos, até para jogar melhor. — celebra.

Pelado Real - Turmas Adultas

Unidade Barra Funda - Nossa Arena

Segunda 20h30 às 22h (intermediário)

Terça 21h às 22h30 (avançado)

Quarta 19h30 às 21 (intermediário)

Quinta 19:h0 às 21:00 (iniciante)

Sábado 11:00 às 12:30 (iniciante)

Unidade Butantã (Arena F2)

Segunda 20:30 às 22h (iniciante/intermediário)

Quinta 20h30 às 22h (iniciante/intermediário)

Valores: planos mensal, trimestral e semestral, a partir de R$ 128,00. Aceita Wellhub (Gympass)

Mais informações: site peladoreal.com.br e redes sociais

Pelado Real tem turmas no Butantã e Pompéia. (Foto: Pelado Real/Divulgação)

DS Soccer Academy

Na mesma Nossa Arena, um jogo com arbitragem, uniformes e alto nível de competitividade contrasta com o clima mais descontraído do Joga Miga e do Pelado Real. Na DS Soccer Academy, o foco é a performance esportiva.

Foi o que atraiu Léia Samara Félix, de 37 anos, funcionária de um almoxarifado na capital. Versátil, atua como atacante e lateral, treinando duas vezes por semana com o time.

— Eu fiquei 16 anos parada e voltei tem dois anos, quase três. Voltei através da empresa e descobri que é o que eu quero. O futebol feminino desperta a vontade de jogar e mostrar o quanto entendemos de futebol. — conta.

Com o apoio das companheiras, Léia se adaptou e hoje incentiva outras mulheres a se desafiarem.

— No começo eu tive dificuldade pois estava bem acima do peso, não tinha velocidade, então comecei a me desafiar. A treinadora me ajudou e continua me ajudando bastante. Aos fins de semana, fazia exercícios em casa e não parei mais. — explica ela.

Léia Samara Félix, de 37 anos, joga futebol desde a infância. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

A treinadora da SSA é Daniele Soares, de 30 anos, ex-jogadora do São Caetano e com passagem pelas categorias de base do Santos. Ela explica a proposta da academia:

— O nosso projeto visa a alta performance e tirar o melhor de cada mulher, principalmente para aquelas que tiveram seus sonhos frustrados assim como eu

Com trabalho físico, técnico e tático, o futebol vira um hobby competitivo. Segundo Daniele, mesmo quem nunca jogou, aprende rápido.

— O futebol feminino amador tem crescido muito e despertou nas mulheres a vontade de jogar. Lugares como esse acolhem e protegem elas de qualquer possível assédio — finaliza.

DS Soccer

Treinos ocorrem na Nossa Arena (Pompéia)

Mensalidades variam

Turma 1: terça 20h30 21h30

Turma 2: quarta 20h às 21h30

Turma 3: quinta 20h30 às 22h

Mais informações: @dssaacademiafut nas redes sociais

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Benefícios do esporte para mulheres

Jordana Cunha, personal trainer e educadora física, destaca os benefícios físicos do futebol para as mulheres. Segundo ela, por ser uma atividade prazerosa e dinâmica, a prática regular contribui significativamente para o bem-estar físico e mental.

Entre as principais vantagens estão: