Gre-Nal 445: Roger Machado e o retorno dos lesionados

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio, no Gre-Nal 445, em partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, o técnico do Internacional, Roger Machado, comentou o retorno os lesionados para a final. Alan Patrick, com um gol na partida, Wesley e Rafael Borré atuaram em boa parte da partida. Como jogaram normalmente, os três estarão à disposição para o clássico da volta.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Roger comentou a presença do camisa 10 desde o começo do jogo e a entrada dos atacantes:

– O Alan Patrick cicatrizou bem. Então, nos dias em que ele esteve em campo nos treinos nos deram a segurança de que podíamos contar com ele. O Borré tem uma característica fisiológica que permite uma recuperação mais rápidas. Foi até difícil de segurar para garantir a cicatrização da lesão. Ele queria jogar no sábado passado [no 3 a 1 sobre o Caxias]. Já Wesley, ele se recuperou dentro do prazo mínimo. O nomo é que todos estão como opção.

E a situação de Rochet?

Ausente desde o começo da temporada, Sérgio Rochet esteve no banco do Internacional no clássico. Roger tratou da questão:

– O Anthoni vem fazendo um grande Estadual. E o Chino [apelido de Rochet] é uma grande segurança interna. O colocamos no banco com o mínimo de condições. O colocamos muito mais pelo seu peso, que ele representa dentro do grupo como segurança e motivação, até mesmo para o Anthoni.

continua após a publicidade

Sobre quem irá jogar no clássico 446, Roger acrescentou:

– Durante a semana a gente vai observar como ele [Rochet] progride. Hoje, porém, gostaria de privilegiar o Anthoni.

O Gre-Nal do próximo domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, define o Gauchão. com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.