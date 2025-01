Borré brilha e Internacional vence o Juventude pelo Gauchão

O Internacional conquistou sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Na tarde deste sábado (25), o Colorado recebeu o Juventude, no Beira-Rio, pela segunda rodada da competição e levou a melhor. Rafael Borré marcou os dois gols do jogo.

A partida marcou mais um reencontro de Roger Machado com seu antigo clube. Se nas arquibancadas adversárias o clima foi de hostilidade, no campo não faltaram abraços ao comandante e a sua comissão técnica. Antes da bola rolar, Roger e Fabio Matías trocaram palavras, enquanto os antigos comandados pelo atual técnico do Inter o cumprimentaram, assim como a Paulo Paixão.

Internacional venceu o Juventude pela 2ª rodada do Gauchão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como foi a partida?

Os minutos iniciais confirmaram o momento das equipes: de início de temporada. Mesmo com a posse de bola, tanto Internacional quanto Juventude mostraram dificuldade em chegar ao campo de ataque. Foram os visitantes que tiveram a primeira boa chance do jogo com Ênio e, logo após, com Jean Carlos.

Foi aos 22 que o Internacional começou a oferecer mais perigos ao gol de Gustavo. Bernabei cruzou para Wanderson e Felipinho cortou, concedendo escanteio para o Colorado. Na sequência, os donos da casa seguiram pressionando até que Victor Gabriel subiu sozinho, mas cabeceou para fora. No lance seguinte, Alan Patrick cobrou falta e o goleiro alviverde impediu que o Inter abrisse o placar. Aos 31, foi a vez de Wesley, que recebeu de Borré e chutou cruzado para mais uma defesa de Gustavo. O goleiro mostrou que estava atento ao jogo e, aos 40, novamente impediu que sua rede balançasse em outro chute de Wanderson. Thiago Maia ainda tentou em rebote, mas Gustavo espalmou. Já nos acréscimos, o VAR foi acionado após Cipriano ter empurrado Borré dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade máxima para o Colorado, que foi convertida pelo próprio camisa 19, abrindo o placar para os donos da casa.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final começou com pressão do Juventude. Atrás no placar, o Papo buscou o empate nos minutos finais, mas pecou nas finalizações. Até que, aos 19, o Internacional levou a melhor. Anthoni repôs a bola com agilidade para Alan Patrick, que encontrou Borré entrando livre. O camisa 19 aproveitou a saída errada de Gustavo e chutou para o gol, ampliando a vantagem Colorada.

O Inter seguiu pressionando e teve boas chances para marcar o terceiro, mas mesmo com cinco minutos de acréscimos, as equipes não conseguiram balançar as redes novamente. O apito final de Rafael Klein decretou a vitória Colorada.

Borré marcou os gols do Internacional na partida (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O que vem por aí?

O Internacional volta a campo na próxima terça-feira (28), quando enfrenta o São José. A partida acontece no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a partir das 21h30. No mesmo dia, o Juventude recebe o Guarany, no Alfredo Jaconi, às 19h.



✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 2 JUVENTUDE

2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Borré (53‘ do 1ºT) (19‘ do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Ewerthon, Cipriano, Nenê (JUV) e Wesley (INT)

🟥 Cartão vermelho: --

Escalações:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre; Fernando (Ronaldo) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Alan Patrick (Yago Noal), Wanderson (Vitinho) e Wesley (Lucca); Borré.

JUVENTUDE (Técnico: Fabio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Cipriano, Abner e Felipinho; Kelvi (Nenê), Jadson, Jean Carlos (Daniel Giraldo) e Ênio (Emerson Batalla); Erick Farias (Giovanny) e Gilberto (Gabriel Taliari).