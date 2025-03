Roger Machado: as estratégias para vencer o Gre-Nal 445

Avaliando que o Internacional teve uma atuação madura, o técnico Roger Machado tentou esconder as estratégias usadas para vencer o Grêmio por 2 a 0 no Gre-Nal 445, válido pela ida da final do Campeonato Gaúcho, na tarde de sábado (8). O comandante colorado, porém, falou longamente sobre o que seu time fez para barrar o coirmão e garantir a vantagem na decisão do Estadual.

– Estrategicamente vou me furtar dos pequenos detalhes, até porque ainda tem o segundo jogo e é importante a gente preservar – brincou.

Depois, no entanto, acrescentou:

– O que aconteceu no jogo foram estratégias que a gente criou em função da fortaleza do adversário, que eram as bolas nas costas, as bolas de inversão, as ultrapassagens dos laterais.

E comentou cada etapa do jogo:

– No primeiro tempo, naturalmente, pela pressão do ambiente e pela necessidade e desejo de abrir o placar, o Grêmio conseguiu ter um pouco mais de volume, até que as coisas foram se acertando na partida e conseguimos achar o nosso jogo. Tivemos as melhores oportunidades do jogo, com nossos gols. Penso que foi um controle, a partir dos 20 minutos, para garantir essa vantagem importante.

Mudança na etapa final

Na volta do intervalo, com a vantagem de 2 a 0, o time mudo, como explicou Roger:

– No segundo tempo, em determinado momento, eu abri linha de cinco, colocando o Fernando dentro da defesa para que a gente conseguisse controlar os avanços. Ai, estancamos uma vantagem territorial que o Grêmio estava tendo e o Grêmio passou a usar os cruzamentos. E nós passamos a ter os contra-ataques como arma, imaginando claro, usar os espaços que o adversário nos deu.

O Gauchão será decidido no próximo domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

