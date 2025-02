Roger faz elogios a Victor Gabriel apos vitória do Internacional

A boa campanha da defesa do Internacional no Gauchão 2025 – a segunda menos vazada, quatro gols, todos de bola parada – ganhou um destaque na vitória de 2 a 0 contra o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Isso porque Victor Gabriel teve mais uma atuação de destaque.

continua após a publicidade

🔴 Veja como ficam as semifinais do Campeonato Gaúcho 2025

O camisa 41 mostrou frieza, mesmo com o campo ainda repleto de água, ao dar um carrinho dentro da área, e sair limpo com a bola. Parecia um experiente zagueiro de 20 anos de carreira e não 20 de idade. Suas atuações ganharam elogios do técnico do Internacional, na coletiva após o jogo.

Aliás, Victor tem até a mesma origem de Roger Machado, que começou lateral-esquerdo e terminou a carreira na zaga. O jovem defensor colorado era lateral nas categorias de base, mas se firmou como quarto zagueiro ao ser promovido pelo treinador colorado.

continua após a publicidade

– Estou muito feliz com o desempenho do Victor. A primeira vez que vi ele na zaga, foi numa partida da base contra o Ceará. Comentei que ele tinha ritmo de profissional e decidi observá-lo. Ele tem boa bola área e boa imposição física. Ele parece um jogador muito experiente. Estou satisfeito de poder contribuir com o desenvolvimento dele.

Roger Machado em Internacional x Monsoon (foto: Internacional)

Elogios à zaga do Internacional

Roger também falou da solidez da defesa.

– Sempre digo que ataque ganha jogos, defesa conquista títulos.

Parte dessa solidez também passa pelas atuações de Fernando à frente da zaga. E, como contra o Monsoon, de Ronaldo, que ontem substituiu o titular com eficácia.

continua após a publicidade

– O Ronaldo é 5. Jogou comigo de 8 já, no Bahia, como aconteceu quarta, contra o São Luiz. Mas ele é o jogador que protege a defesa como ninguém. É o cara que vai esticar um pouco mais, vai perseguir alguém. Como 8, ele vai ter um pouco de dificuldade naturalmente. Para mim ele fez uma grande partida hoje.

Depois da classificação sobre o Monsoon, os jogadores do Internacional ganharam o domingo (16) e a segunda (17) de folga. A preparação para o primeiro jogo da semifinal, que deve acontecer no sábado (22), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, começa na terça (18).