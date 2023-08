Arrascaeta saiu machucado ainda no primeiro tempo da última partida do Flamengo. O time empatou em 0 a 0 com o Internacional no último sábado (26), pelo Brasileirão, no Maracanã. O uruguaio tentou continuar em campo, mas logo saiu acusando o que pareceu ser uma lesão muscular na parte de trás da coxa esquerda.