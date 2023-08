CONVIVER COM A RESERVA NO FLA

- Eu lembro que o Rafinha me disse um dia que, quando chega um cara desse nível, como o Filipe Luís, você precisa também precisa subir o nível. Em 2019, eu consegui contribuir com o meu futebol e também aprendi muito com ele. A reserva, às vezes, te ajuda a melhorar, ser reserva dele ajudou muito meu futebol. Eu fui muito feliz sendo reserva ou jogando, e acho que o importante é o grupo estar bem e o time estar focado no objetivo.