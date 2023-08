O Atlético-MG inaugurou a Arena MRV com vitória sobre o Santos por 2 a 0, com dois gols de Paulinho, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória foi importante para o Galo dar um salto na tabela, agora na 8ª colocação, com 30 pontos conquistados. No entanto, o placar ficou às vezes em segundo plano com as questões do novo estádio.