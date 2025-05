Exclusivo: Jade Barbosa se emociona ao falar da importância de Daiane dos Santos

Jade Barbosa falou ao Lance! sobre a importância de Daiane dos Santos em sua trajetória, durante o evento do Hall da Fama, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), na última terça-feira (13), no Rio de Janeiro. A ginasta demonstrou carinho pela ex-colega de Seleção e afirmou que Daiane foi uma inspiração fundamental em sua carreira.

— É muito difícil falar da Daiane porque, de fato, ela teve uma grande influência na minha formação como atleta. Ela é uma mulher muito forte, que sempre mostrou que não existem limites. Foi nossa primeira campeã mundial, em uma época em que a ginástica era vista de forma muito diferente. Tudo o que conquistamos hoje vem dessas gerações, e não só dela, mas de outras mulheres que também são ícones — destacou Jade.

A ginasta ainda ressaltou que Daiane teve papel essencial em seu início na Seleção Brasileira.

— Muito do que aprendi veio dela. A primeira Seleção que integrei tinha mulheres muito fortes. Já tinha a Danielle como espelho, sempre acompanhei muito, mas a Daiane foi meu primeiro contato na equipe. Para mim, foi difícil, porque eu era muito fã, e ela dizia: “Você faz parte da equipe, não precisa ter medo de subir no aparelho”. Eu a admirava muito e tive nela uma grande referência como líder. Muitos dos valores que carrego hoje com as mais jovens vieram da influência dela — afirmou Jade Barbosa.

Carreira de Daiane dos Santos

Daiane dos Santos e Jade Barbosa no evento no Hall da Fama do COB (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Daiane fez história ao se tornar a primeira brasileira campeã mundial de ginástica artística, com o ouro em Anaheim, nos Estados Unidos, em 2003.

Reconhecida mundialmente por sua técnica e originalidade, foi a primeira ginasta a executar duas variações com dois mortais frontais com meia torção — os movimentos batizados como “Dos Santos I” e “Dos Santos II”. Até hoje, apenas Simone Biles igualou o feito de ter duas técnicas com seu nome no código da ginástica.