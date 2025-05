Mundial de Ginástica Rítmica no Rio: onde comprar ingressos

O Brasil sediará, pela primeira vez na história, o Mundial de Ginástica Rítmica. A competição acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Os ingressos começaram a ser comercializados nesta terça-feira (13), pela plataforma ingresse e os valores variam de 90 a 250 reais.

continua após a publicidade

➡️Equipe do Brasil é ‘campeã de tudo’ na Copa de Ginástica Rítmica

O Mundial é a principal competição no calendário da ginástica rítmica em 2025 e a expectativa da Federação Internacional de Ginástica (FIG) é de que 400 atletas de 70 países diferentes participem da disputa. Nos dois primeiros dias, estão programadas as qualificatórias individuais, enquanto as finais por aparelhos e no conjunto devem acontecer a partir do terceiro dia.

Conjunto do Brasil é destaque

Após a frustração de ficar fora do pódio em Paris devido à lesão de Victoria Borges nas qualificatórias, o conjunto brasileiro começa o novo ciclo olímpico entre os favoritos mais uma vez. No último fim de semana, a equipe conquistou os três ouros possíveis na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, em Portimão. O Brasil foi campeão geral pela primeira vez, além de ficar em primeiro nas séries simples e mista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do conjunto, o Brasil também tem uma representante de destaque no individual. Em Portimão, Babi Domingos foi finalista por aparelhos e ficou com a sexta colocação no arco, com sua série embalada pela trilha sonora de 'Rei Leão. Em Paris, a ginasta foi a primeira brasileira a disputar uma final de individual geral em Jogos Olímpicos.

Conjunto brasileiro levou três ouros em Portugal (Foto: Divulgação/ CBG)

Programação do Mundial de Ginástica Rítmica

20/08 - Classificatória individual geral e por aparelhos

21/08 - Classificatória individual geral e por aparelhos

22/08 - Final individual geral (arco + bola + maças + fita)

23/08 - Final geral conjuntos (5 fitas + 3 bolas e 2 arcos)

24/08 - Final conjuntos (Simples - 5 fitas + Misto - 3 bolas e 2 arcos), Finais individuais (arco + bola + maças + fita)