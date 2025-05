Inter de Milão e Barcelona já estão escalados para o confronto válido pela volta da semifinal da Champions League, que acontece nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza (San Siro). A principal dor de cabeça de Hansi Flick foi definir um substituto para Robert Lewandowski, que não se recuperou a tempo de lesão para ser titular no confronto. O atacante, contudo, foi relacionado e é opção para a segunda etapa. Na ida, um empate em Barcelona por 3 a 3 deixou tudo aberto para decidir a vaga na final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O polonês sentiu a coxa no duelo com o Celta de Vigo no dia 19, e os testes diagnosticaram a contusão muscular que o deixou fora de ação por quase 20 dias. Lewandowski volta hoje para o banco de reservas do Barcelona e é opção para Hansi Flick. Com isso, o comandante alemão optou por não trazer grandes novidades: Ferrán Torres, na temporada mais artilheira de sua carreira, fará a função de centroavante.

continua após a publicidade

São 19 gols em 43 jogos em 2024-25 para o atacante, superando as 13 bolas na rede em 2020-21, pelo Manchester City. Inclusive, Flick também o utilizou de diversas maneiras no ataque: como segundo atacante e até pela ponta-esquerda, mas agora, retorna à posição de origem para a final.

O ataque conta com suas duas principal armas na Champions: Raphinha e Lamine Yamal. O brasileiro tem 31 gols e 25 assistências em 52 jogos na temporada, sendo um dos favoritos a ganhar a bola de ouro. Por outro lado, ninguém serviu mais os companheiros na temporada que Yamal. São 15 gols e 24 assistências em 50 jogos para o espanhol de apenas 17 anos.

continua após a publicidade

🔵🔴 Escalação do Barcelona para o duelo com a Inter de Milão

⚽ GOL: Wojciech Szczesny

⚽ LTD: Eric García

⚽ ZAG: Pau Cubarsí

⚽ ZAG: Iñigo Martínez

⚽ LTE: Gerard Martín

⚽ MEI: Frenkie de Jong

⚽ MEI: Pedri

⚽ MEI: Dani Olmo

⚽ PTD: Lamine Yamal

⚽ PTE: Raphinha

⚽ CAT: Ferrán Torres

Ferran Torres celebra hat-trick com a camisa do Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam em duelo válido pela volta da semifinal da Champions League. A partida acontece nesta terça-feira (6), no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e Max (serviço de streaming).