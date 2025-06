Carol Meligeni vence e disputa final na República Checa no W75

Na manhã desse sábado (14), Carol Meligeni teve um jogo mágico ao derrotar a italiana Aurora Zantedeschi na semifinal do torneio W75 Ceska Lipa na República Checa. Ao cravar sua vitória por 6/0 e 6/2, a brasileira mostrou domínio na partida do início ao fim e garantiu sua primeira final de um grande torneio.

Carol mostrou sua potência desde o primeiro set, fazendo com que adversária tivesse dificuldades em se posicionar para as defesas. Zantedeschi teve dificuldade em suas jogadas e baixo domínio em seu saque. Com isso, a brasileira pode crescer no jogo e impor uma grande vantagem de 25 a 7 ainda no primeiro set. Das cinco chances que tinha de converter uma quebra ao seu favor, ela sucedeu em três tentativas.

A italiana até se recuperou para a disputa do segundo set, trabalhou melhor suas jogadas e pode cravar o saque, mas Carol Meligeni, vivendo um bom momento, quebrou o serviço da adversário duas vezes e conseguiu fechar a partida em 6/2, fechando mais um jogo sem perder um set.

Final do torneio

No domingo (15), Carol terá a missão de enfrentar a tcheca Laura Samson, de apenas 17 anos, que joga em casa. Samcon, que ocupa a posição 347ª do ranking, derrotou Guo Hanyu por 6/4 e 6/1. Caso ganhe a partida, a brasileira poderá ultrapassar Laura Pigossi, no ranking da WTA na categoria simples e se tornar a tenista número dois do Brasil. Em busca do seu nono título na carreira, o segundo da temporada, Carol tenta garantir o maior prêmio do ano.