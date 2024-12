O Corinthians está otimista com a negociação para a renovação do contrato de Maycon. Emprestado pelo clube ucraniano Shakhtar Donetsk desde 2022, o volante de 27 anos está perto de estender seu vínculo com o Timão até o final do próximo ano.

Em abril, após confronto contra o Juventude, no Brasileirão, o volante rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e, desde então, está fora dos gramados. Contratado por empréstimo em 2022, o jogador pode renovar seu vínculo com o Timão pelo terceiro ano consecutivo.

Nos últimos dois anos, o Corinthians pagou 500 mil euros (cerca de R$ 3,18 milhões) para renovar o contrato de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ainda não há definição se terá que haver um pagamento no novo vínculo. O contrato de Maycon com o clube europeu vai até dezembro de 2026.

Corinthians e Maycon estão otimistas quanto à definição da renovação nos próximos dias. O clube ucraniano não recebeu propostas pelo atleta, fato que tem facilitado e impulsionado as negociações para a permanência do jogador no Timão em 2025.

O clube espera que Maycon esteja aos demais jogadores na reapresentação do clube no CT Dr. Joaquim Grava, marcada para o dia 7 de janeiro. No final deste ano, o volante participou de atividades em campo com fisioterapeutas.

O principal foco do clube alvinegro nesta janela de transferências é a manutenção de todo o elenco. A diretoria entende que o Timão contratou nove jogadores no meio do ano e que esse número de atletas adiantou a montagem do plantel para a próxima temporada, quando o Timão disputará Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro.

A lesão do volante fez o Corinthians ter uma postura incisiva na janela do meio ano. O clube contratou quatro jogadores para a posição: José Martínez, Charles, André Carrillo e Alex Santana.

Trajetória no Corinthians

Nesta temporada, Maycon atuou em apenas 13 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. É a segunda passagem do volante pelo Corinthians, clube no qual foi revelado, a primeira foi entre 2017 e 2018. Ao todo, foram 204 jogos com a camisa alvinegra.

Maycon conquistou três títulos pelo Corinthians: um Campeonato Brasileiro e dois Campeonatos Paulistas. Ao todo são 97 vitórias, 57 empates e 50 derrotas.

Maycon está no Corinthians desde 2022(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

