Corinthians reprova postura da Fatal Model e vê propaganda indevida

A Fatal Model ganhou destaque no noticiário do Corinthians nesta semana. A empresa se ofereceu a pagar o salário de Pogba em uma hipotética negociação com o clube, além de se tornar a maior doadora da vaquinha para pagar a Arena.

Por meio de suas redes sociais, o Corinthians negou qualquer negociação em andamento com Pogba e descartou uma possível parceria com a empresa. A reportagem apurou que, internamente, o clube se mostrou incomodado com a postura da Fatal Model, considerando a associação de imagem como indevida.

A empresa se coloca como parceira do Corinthians e afirma que procurou o clube há semanas para fechar acordo. A diretoria alvinegra confirma o recebimento de um e-mail da empresa, mas nega que tenha tido outro contato oficial em busca de uma aproximação entre as partes.

O Corinthians duvida da viabilidade de um patrocínio com a empresa e acredita que a ela está criando factoides para ganhar visibilidade com a Fiel. Neste ano, a empresa faturou R$ 100 milhões, enquanto o contrato com Pogba implicaria cerca de metade do montante.

A associação indevida da marca com o Corinthians pode acarretar punições na justiça. O artigo 5º da Constituição Federal garante a proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem, assegurando o direito à indenização por danos materiais e morais.

Em casos de uso não autorizado da imagem ou associação indevida, a parte prejudicada pode exigir reparação financeira, além de medidas cautelares, como a retirada de conteúdos.

- São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação - diz trecho do artigo 5º da Constituição Federal.

Conheça a empresa

Fatal Model é uma plataforma de anúncios de acompanhantes e possui diversas ações no mercado esportivo, como o maior patrocínio na Série B nas duas últimas temporadas. Vitória, Brusque, CRB, Paysandu, Vila Nova, Ponte Preta e Amazonas levaram em suas camisas a marca da empresa como patrocinadora neste ano.