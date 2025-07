Com Verstappen na Mercedes, Kimi Antonelli é especulado na Alpine

O tetracampeão Max Verstappen tem no contrato com a Red Bull uma cláusula de performance que, se acionada, permitiria sua saída antecipada da equipe antes de 2028. A habilitação dessa opção está atrelada ao resultado no campeonato e, caso termine a temporada abaixo da quarta posição após o GP da Hungria, o holandês estaria livre para negociar com outra escuderia. Muitos especulam que a negociação já está em andamento com a Mercedes.

Antonelli saí?

Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", a Mercedes vê com bons olhos a formação de dupla entre Verstappen e Russell. Nesse cenário, o britânico teria de aceitar renovação de apenas um ano, enquanto Andrea Kimi Antonelli, da academia de jovens da Mercedes, seria emprestado à Alpine - que se tornará a terceira equipe cliente da montadora, ao lado de Williams e McLaren.

Verstappen ocupa atualmente o terceiro lugar na classificação geral, 18 pontos à frente de George Russell, da Mercedes. No entanto, sequência de resultados abaixo do esperado pela Red Bull e a ascensão da McLaren motivam boatos sobre o futuro do piloto em 2026.

Fontes ouvidas pelo site PlanetF1 afirmam que Toto Wolff, chefe da Mercedes, e Flavio Briatore, conselheiro da Alpine, reuniram-se recentemente para debater a situação dos assentos na escuderia francesa, o que reforça a aliança estratégica entre as duas equipes. Embora Wolff tenha evitado confirmar nomes, ele admitiu considerar “todas as combinações possíveis” para as duplas de pilotos, destacando precedentes como a disputa interna entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Russell e Verstappen de dupla

Russell, que tem contrato em negociação com a Mercedes, afirma confiar na palavra de Wolff e se mostra aberto a dividir o box com Verstappen.

— Toto nunca me decepcionou. Ele me deu sua palavra, mas precisa também atender aos interesses de toda a equipe, que vão além de mim — disse o britânico.

Enquanto o paddock aguarda o desempenho de Verstappen em Budapeste, a Red Bull busca estabilizar o desempenho de sua dupla para garantir a permanência do campeão. A definição do quadro de pilotos para 2026 depende, em última instância, dos resultados nas próximas etapas e da ativação da cláusula de performance.

