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Com Ochoa, México divulga pré-lista de convocados para a Copa do Mundo 

México é um dos países-sede e estreia contra a África do Sul, dia 11 de junho

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
12:08
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Ochoa e México celebram título da Copa Ouro (Foto: Chandan Khanna / AFP)
imagem cameraMéxico celebra título da Copa Ouro (Foto: Chandan Khanna / AFP)
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Na última terça-feira (12), a seleção do México divulgou sua pré-lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo 2026. Dentre eles, o experiente e icônico goleiro Guillermo Ochoa está entre os nomes presentes.

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Vai para a sexta Copa do Mundo

Estreante na competição em 2006, o goleiro Guillermo Ochoa está a caminho da sua sexta Copa do Mundo, assim como Messi e Cristiano Ronaldo. O jogador de 40 anos se tornou um personagem icônico em Copas do Mundo e teve uma atuação lendária contra o Brasil, em 2014. Atualmente está no Limassol, do Chipre. A tendência é que o arqueiro se aposente após a disputa do mundial.

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Ochoa vai jogar sua sexta Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram)
Ochoa vai jogar sua sexta Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Ochoa, outro veterano presente é Raél Jiménez, atacante de 35 anos, que atua no Fulham, da Inglaterra. Raúll é outro nome experiente do ciclo que deverá ser uma das referências do setor ofensivo do México na Copa.

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Assim como Ochoa e Jiménez, outros 12 atuam no futebol europeu. Os demais jogadores jogam no próprio país. O México fará o jogo de abertura da Copa do Mundo contra a África do Sul, dia 11 de junho. Coreia do Sul e Tchequia completam o grupo A.

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Veja a lista dos 55 pré-convocados da seleção mexicana:

Goleiros

Alex Padilla - Athletic Bilbao 
Antonio Rodríguez - Tijuana
Carlos Acevedo - Santos Laguna 
Guillermo Ochoa - Limassol 
Raúl Rangel - Chivas

Defensores

Bryan Gonzalez - Chivas 
César Montes - Lokomotiv Moscou 
Edson Álvarez - Fenerbahçe
Eduardo Aguila - San Luis
Everaldo López - Toluca 
Israel Reyes - América do México 
Jesús Angulo - Tigres 
Jesús Gallardo - Toluca 
Jesús Gómez - Tijuana 
Johan Vasquez - Genoa 
Jorge Sánchez - Paok 
Julián Araujo - Celtic 
Luís Rey - Puebla 
Mateo Chávez - Az Alkmaar
Ramón Juárez - América do México 
Richard Ledezma - Chivas 
Victor Guzmán - Monterrey

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Meio-campistas

Alexei Domínguez - Pachuca 
Alexis Gutiérrez - América do México 
Álvaro Fidalgo - Real Betis 
Brian Gutierrez - Chivas 
Carlos Rodríguez - Cruz Azul 
Denzell García - FC Juárez  
Diego Lainez - Tigres 
Efraín Álvarez - Chivas 
Elías Montiel - Pachuca 
Erick Sánchez - América do México 
Eriln Lira - Cruz Azul 
Gilberto Mora - Tijuana 
Isaías Violante - América do México 
Jeremy Márquez - Cruz Azul 
Jordan Carrillo - Pumas 
Jorge Ruvalcaba - NY Red Bulls 
Kevin Castañeda - Tijuana 
Luis Chávez - Dínamo Moscou 
Luis Romo - Chivas 
Marcel Ruiz - Toluca 
Obed Vargas - Atlético de Madrid 
Orbelín Pineda - AEK Atenas 
Jesús Angulo - Toluca

Atacantes

Alexis Vega - Toluca 
Armando González - Chivas 
César Huerta - Anderleicht 
Germán Berterame - Inter de Milão
Guillermo Martínez - Pumas 
Julian Quiñones - Al Qadisiya 
Raúl Jiménez - Fulham 
Roberto Alvarado - Chivas 
Santiago Ginmenez - Milan

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