Atacante Gabigol assume: ‘A culpa pela derrota é minha’

O atacante Gabigol assumiu a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo (9), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O jogador foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, depois de acertar uma cotovelada no rosto do zagueiro Lyanco, do Galo, deixando a equipe com um jogador a menos na maior parte do jogo.

continua após a publicidade

Com expulsão de Gabigol, Atlético-MG vence o Cruzeiro por 2 a 0

- Essa derrota, a culpa é minha. Quando estava 11 contra 11, a gente dominava o jogo, tinha a bola. Tínhamos certeza que íamos ganhar o jogo, mas, realmente, quando fui expulso, o jogo ficou outro. Então assumo a culpa – afirma Gabigol, na zona mista do Mineirão.

O lance ocorreu numa disputa de bola no meio-campo – inicialmente o árbitro Felipe Fernandes de Lima mostrou cartão amarelo, mas o VAR Rodolpho Toski Marques chamou o árbitro, que, após ver as imagens, trocou o cartão.

continua após a publicidade

Gabigol acreditava que Cruzeiro poderia vencer o clássico (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Gabigol explicou como foi o lance, na sua visão:

- Foi um lance claro, mas todos que me conhecem sabem que não sou maldoso. Tentei dar um tranco nele, mas a cabeça dele estava baixa e acabou pegando o cotovelo. No VAR, a imagem fica mais feia do que aconteceu – afirmou o atacante cruzeirense.

Gabigol contou que pediu desculpas aos companheiros, no vestiário, e recebeu apoio de todos:

- Pedi desculpas. A derrota foi culpa minha. Por mais que eles me ajudaram muito, e o estafe também me ajudou bastante… A gente teve uma semana incrível de trabalho e estava muito convicto que poderia ganhar. Tanto que quando estava 11 contra 11, a bola era nossa, e eles mal chegavam no nosso gol. Aí quando fui expulso, foi outro jogo e eles acabaram vencendo – disse o atacante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Segundo Gabigol, não houve provocação do zagueiro do Atlético

Gabigol negou que tenha caído em alguma provocação de Lyanco:

- Não, não foi isso. Tentei desestabilizar ele, para ele tocar a bola desequilibrado. E acabou pegando. Na câmera lenta do VAR, a imagem fica bem mais forte, mas não foi. Foi lance de jogo. Poderia talvez ter tido mais cuidado. Todo mundo sabe que não sou maldoso. Agora é seguir trabalhando. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais à frente.