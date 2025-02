Com Gabigol expulso, Atlético vence Cruzeiro no Mineirão; veja os melhores momentos

Com dois gols do atacante Hulk, o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo (9), no Mineirão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A Raposa atuou grande parte do jogo com 10 jogadores, porque o atacante Gabigol foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Galo depende da vitória contra o Itabirito, quarta-feira (12), no Mineirão, às 19h45m, para se classificar para a semifinal do Mineiro. Mesmo com a derrota, o Cruzeiro, que lidera o Grupo C, com 11 pontos, classificou-se.

O início do jogo foi muito disputado e equilibrado. O Atlético-MG chegou bem aos 14 minutos, com Júnior Alonso, em cabeçada que Cássio pegou. Cinco minutos depois, Gabigol recebeu de Marquinhos na área, mas finalizou mal. Aos 26 minutos, Dudu tentou de fora da área, e Everson defendeu.

O lance decisivo do clássico no primeiro tempo ocorreu aos 29 minutos, quando Gabigol foi expulso, com ajuda do VAR, após dar cotovelada em Lyanco, em disputa de bola no meio-campo. O Cruzeiro se fechou e conseguiu evitar as penetrações do ataque do Atlético, mas perdeu a força ofensiva.

O clássico Atlético-MG x Cruzeiro foi bem disputado, no Mineirão, neste domingo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Para o segundo tempo, o técnico Cuca tirou o zagueiro Júnior Alonso e colocou o atacante Palacios. E a mudança logo surtiu efeito. Aos 9 minutos, Palacios ajeitou para Hulk finalizar de direita. Cássio falhou e deixou a bola passar: 1 a 0.

O Atlético-MG teve chance de ampliar com Cuello e Palacios, mas Cássio apareceu bem. O Cruzeiro até conseguiu um alívio na pressão adversária, mas não teve forças para buscar o empate. E, aos 41 minutos, Hulk voltou a marcar, aproveitando cruzamento da esquerda de Cuello.

Atlético e Cruzeiro disputam última rodada da primeira fase do Mineiro na quarta-feira (12)

Na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas - o mando é da Pantera, mas por causa da iluminação do Mamudão, o jogo mudou de local. O Atlético-MG recebe o Itabirito, no Mineirão. Todos os jogos serão às 19h45m.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 2 ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO - 7ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Hulk (9'/2°T e 41'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Henrique e Christian (Cruzeiro); Júnior Alonso e Rubens (Atlético)

🟥 Cartão vermelho: Gabigol, 29'/1ºT (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 4.169.353,50

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 60.834

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Eduardo) e Matheus Pereira (Bolasie); Marquinhos, Gabigol e Dudu (Lautaro Diaz).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso (Palacios) e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Rabello), Rubens e Gustavo Scarpa; Hulk (Deyverson) e Cuello (Bernard).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

4️⃣ Quarto árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques