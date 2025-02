Cássio é criticado em gol de Hulk em Cruzeiro x Atlético-MG: ‘Bola defensável’

O Atlético-MG venceu o clássico contra o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (9), com dois gols do atacante Hulk, no Mineirão. Nas redes sociais, internautas apontaram uma falha do goleiro Cássio no chute do centroavante no primeiro gol do Alvinegro.

Aos nove minutos do segundo tempo, Hulk chutou de perna direita, e a bola passou por baixo do braço de Cássio. Nos últimos minutos do clássico, o atacante anotou o segundo gol e deu números finais ao jogo, que também contou com a expulsão de Gabigol.

