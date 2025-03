Andrey Santos fala sobre empréstimo ao Vasco

Revelado pelo Vasco , Andrey Santos vive seu melhor momento na carreira jogando no Estrasburgo, da França. Comprado em 2023 pelo Chelsea, o volante soma nove gols e duas assistências em 26 jogos, nesta temporada. Diante da boa fase, esteve na pré-lista do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Na reta final da temporada, o meio-campista vive uma grande expectativa em relação ao seu futuro no velho continente. Em entrevista à “ESPN”, Andrey revelou que segue focado nas últimas partidas da temporada e sonha em ser integrado novamente ao elenco dos Blues . No entanto, essa decisão só será tomada no final da temporada europeia.

- Bastante gente me manda as notícias (sobre o Chelsea), mas acho que não tem algo concreto assim, não. Ninguém chegou diretamente em mim e conversou comigo. Está na mão do Chelsea, está na mão dos meus empresários, está nas minhas mãos. No momento estou focado nesses últimos jogos que faltam, que são importantíssimos aqui para o Strasbourg. Quando a temporada acabar a gente vê o que acontece, todo mundo senta e conversa para tomar a melhor decisão para ambos os lados - disse Andrey.

Andrey Santos vive grande fase no Strasbourg (Foto: Reprodução/Instagram @andreysantos_5)

Retorno a São Januário

Logo após a negociação entre Vasco e Chelsea em janeiro de 2023, Andrey retornou a São Januário em uma curta passagem que durou apenas 11 jogos. O meia lembrou que antes do seu retorno ao Cruz-Maltino, quase fechou com o Palmeiras.

Na época da transferência, o brasileiro não podia ser inscrito pelo Chelsea e, com isso, precisou retornar ao Brasil antes da disputa do Mundial Sub-20. Durante a escolha, o coração falou mais alto e Andrey voltou para o Vasco.

- Eu fiquei muito perto do Palmeiras. Se eu não me engano eu precisa atingir o número de pontos para poder jogar na Premier League, e porque eu tinha saído diretamente da Série B (com o Vasco) para a Premier League, se eu não me engano eu tinha que jogar a Libertadores. Eu estive bem perto, bem perto mesmo do Palmeiras. Eu volto para o Brasil meio que já encaminhado com o Palmeiras. Mas a situação mudou, o coração também falou mais alto e acabei voltando para o Vasco - destacou o volante.

Andrey revelou ainda que, sempre que pode, acompanha aos jogos do Vasco e que sua relação com seu time de coração segue a mesma. Questionado sobre uma futura volta ao Brasil, o volante destacou que vai olhar com carinho para o clube que o revelou.

- Eu gosto muito de assistir jogos, mas acaba sendo um pouco difícil, mas quando dá para assistir, eu assisto. Tem vezes que assisto só o primeiro tempo e depois só os melhores lances. No geral, eu assisto, sim. Eu gosto muito de assistir os jogos, me sinto bem confortável. Mas é claro que quando eu passo um pouquinho do horário, eu tenho que compensar esse sono à tarde (risos). Eu gosto bastante de assistir - disse.

- Claro, claro (vou olhar com mais carinho para o Vasco). A gente acaba vendo o clube que nos revelou com mais carinho. É claro que é bom não ficar criando expectativa, mas você tem um sentimento de amor, uma gratidão enorme pelo clube que te revelou. É fundamental você ter um carinho maior e também tem a 'promessa' que eu falei anteriormente, prometi à minha esposa de voltar a jogar no time dela - destacou Andrey.

Antes de finalizar, o volante de 20 anos deixou o futuro em aberto e destacou que o foco agora, é no bom momento que está vivendo na Europa.

- Tem muita água para correr ainda, sou muito novo, tenho 20 anos. A cabeça acaba mudando um pouco quanto mais velho você fica. É deixar rolar, dar tempo ao tempo e, quem sabe, no futuro, a gente vê o que acontece. - finalizou.