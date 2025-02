Algoz do Corinthians e dinastia nacional: o lendário elenco do Palmeiras de 1994

Na temporada de 1994, o Palmeiras teve um dos elencos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Marcos, Roberto Carlos, Edmundo, Rivaldo e Evair são alguns dos nomes de peso liderados por Vanderlei Luxemburgo a uma campanha lendária, marcada pelo título paulista, contra o Santo André, e pelo bi brasileiro, diante do rival Corinthians.

Mesmo com os pesados investimentos em esquadrões do futebol brasileiro atual, o elenco alviverde naquela temporada ainda é apontado como um dos mais talentosos da história do esporte no país. Além de encantador, o time consolidou uma das grandes dinastias na década de 90.

O Palmeiras não deu chances ao Corinthians em 1994

Liderado por Vanderlei Luxemburgo, o elenco do Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileirão na temporada de 1994. O torneio regional foi conquistado na penúltima rodada, em vitória por 1 a 0 contra o Santo André, com gol anotado por Evair.

No Brasileirão, o Palmeiras entrava como o detentor do título e manteve o domínio no cenário nacional. O oitavo troféu da liga de maior prestígio no cenário nacional foi levantado com méritos, afinal, o Alviverde contava com um verdadeiro esquadrão: a campanha até a taça teve partidas contra grandes rivais, como São Paulo (quartas), Guarani (semifinais), e o Corinthians, na grande decisão.

Em dois jogos, o Palmeiras venceu com o agregado de 4 a 2 (3 a 1 na ida e 1 a 1 na volta). O jogo mais emblemático foi o triunfo contra o rival alvinegro na primeira partida do confronto: com show de Rivaldo, autor de dois gols, e Edmundo, autor de um, o time de Vanderlei Luxemburgo dificultou as chances do Corinthians no duelo. O empate por 1 a 1 selou o bicampeonato do Verdão.

Destaques do Palmeiras 1994

Velloso

Marcos

Roberto Carlos

Flávio Conceição

Antônio Carlos

Kleber

Rincon

Amaral

Zinho

Mazinho

Edmundo

Rivaldo

Edilson

Evair

Algoz do Corinthians e dinastia nacional: o Palmeiras que encantou o Brasil em 1994 (Foto: Ag. Estadão / Arquivo)

➡️ Clique aqui e dê o seu lance nessa camisa do Palmeiras

