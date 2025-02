Palmeiras x Corinthians: vidente aponta vencedor do dérbi pelo Paulistão

Palmeiras e Corinthians fazem clássico nesta quinta-feira (6) pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, às 20h. E para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, a equipe de Ramón Díaz é favorita para o dérbi.

Para o vidente, o Palmeiras vai pressionar o Corinthians, terá domínio de parte do jogo, mas com dificuldades dentro da partida. O tarólogo também afirmou que o Alviverde vai correr riscos no clássico e precisará controlar a ansiedade.

Já para o Corinthians, Luiz Filho previu um jogo organizado, levando perigo ao Palmeiras e aproveitando bem os espaços deixados pela equipe de Abel Ferreira. O vidente também projetou o time de Ramón Díaz com boa estratégia e planejamento.

Luiz Filho citou uma pequena chance de empate no clássico, mas afirmou que a chance do Corinthians vencer o dérbi é maior. No último domingo (2), o vidente, que tem mais de 35 mil inscritos no Youtube, acertou a previsão de título para o Flamengo na Supercopa Rei, contra o Botafogo.

Como chegam os clubes?

Após vencer o Santos no primeiro clássico do ano, o Palmeiras agora enfrenta o Corinthians, no primeiro Derby de 2025. Na última rodada, o Verdão goleou o Guarani, no Brinco de Ouro, por 4 a 1.

O Corinthians, por sua vez, vem de vitória sobre o Novorizontino fora de casa em jogo adiantado da 11ª rodada. Com o resultado, o time comandado por Ramón Díaz foi aos 18 pontos e assumiu a liderança do Grupo A.